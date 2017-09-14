Михаил Сюткин может возглавить правительство Пермского края

По данным «Коммерсант-Прикамье», глава Прикамья Максим Решетников познакомился со столичным предпринимателем, бывшим управляющим пермским филиалом МДМ-Банка Михаилом Сюткиным, когда еработал в московском правительстве. Также по одной из версий, Михаил Валерьевич является сыном одного из руководителей пермской инвесткомпании «Парма».

Михаил Сюткин может быть назначен премьером по двум причинам: во-первых, строительная сфера для нового главы является приоритетной в свете последних заявлений о том, что планируется перенос железнодорожных путей в Перми и строительство новой сцены оперного. Во-вторых, строительство манежа «Пермь Великая», его заслуга есть и в сдаче манежа «Пермь Великая». Напомним, достройка объекта курировалась сначала министерством спорта, затем вице-премьером Владимиром Рыбакин и дорабатывалась минстроем.