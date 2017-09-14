Нижний Тагил готов провести выставку вооружений любого масштаба — мэр
Екатеринбург. 14 сентября.
Екатеринбург. 14 сентября.
«Формат, я думаю, нам еще предстоит вместе с вами узнать. И мы готовы активно поработать как всегда вместе с правительством Свердловской области по проведению мероприятия любого уровня любого масштаба», — сказал он.
С. Носов отметил, что в Нижнем Тагиле должна быть такая выставка.
«Я также как и вы услышал об этом (о возвращении выставки вооружения в Нижний Тагил — ИФ) 9 сентября на “Дне танкиста”. И это действительно был подарок, так сказать сюрприз на “День танкиста”. Еще не определен формат, насколько я понимаю. Но то, что в Тагиле —
9 сентября
Ранее RAE перенесли в подмосковный военный парк «Патриот», где эта выставка проходит одновременно с форумом «Армия».