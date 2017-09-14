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14:50 (мск), источник: Интерфакс

Нижний Тагил готов провести выставку вооружений любого масштаба — мэр

Екатеринбург. 14 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Формат специализированной военной выставки, которую будут проводить на полигоне «Старатель» под Нижним Тагилом, еще не определен, сообщил мэр города Сергей Носов на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

«Формат, я думаю, нам еще предстоит вместе с вами узнать. И мы готовы активно поработать как всегда вместе с правительством Свердловской области по проведению мероприятия любого уровня любого масштаба», — сказал он.

С. Носов отметил, что в Нижнем Тагиле должна быть такая выставка.

«Я также как и вы услышал об этом (о возвращении выставки вооружения в Нижний Тагил — ИФ) 9 сентября на “Дне танкиста”. И это действительно был подарок, так сказать сюрприз на “День танкиста”. Еще не определен формат, насколько я понимаю. Но то, что в Тагиле — городе-оборонщике (…) это мероприятие должно быть, это, безусловно, наверное, с этим все согласятся», — добавил он.

9 сентября вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пообещал в будущем году провести выставку вооружений Russia Arms Expo на полигоне «Старатель» под Нижним Тагилом.

Ранее RAE перенесли в подмосковный военный парк «Патриот», где эта выставка проходит одновременно с форумом «Армия».

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