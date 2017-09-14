Судья по делу в отношении нижегородского сити-менеджера Сергея Белова отозвала заявление об отставке
Судья Жанна Игошина, которая рассматривала дело в отношении нижегородского
Судья Жанна Игошина, которая рассматривала дело в отношении нижегородского
14 сентября 2017 года на заседании ККС должен был рассматриваться вопрос об отставке судьи Ленинского районного суда Игошиной. Как рассказали информагентству в коллегии, вопрос сегодня рассмотрен не был, так как судья отозвала свое заявление об отставке. По какой причине судья подавала в отставку, в ККС не уточнили.
Напомним, 5 сентября 2017 года суд посчитал Белова и