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15:37 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Судья по делу в отношении нижегородского сити-менеджера Сергея Белова отозвала заявление об отставке

Судья Жанна Игошина, которая рассматривала дело в отношении нижегородского сити-менеджера Сергея Белова, отозвала заявление об отставке. Эту информацию НИА «Нижний Новгород» подтвердили в квалификационной коллегии судей (ККС) Нижегородской области 14 сентября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

14 сентября 2017 года на заседании ККС должен был рассматриваться вопрос об отставке судьи Ленинского районного суда Игошиной. Как рассказали информагентству в коллегии, вопрос сегодня рассмотрен не был, так как судья отозвала свое заявление об отставке. По какой причине судья подавала в отставку, в ККС не уточнили.

Напомним, 5 сентября 2017 года суд посчитал Белова и экс-главу Ленинского района Надежду Рожкову виновными по делу о рухнувшем доме на ул. Самочкина. Судьей на этом процессе выступала Жанна Игошина. Белов назвал данный судебный процесс «политическом шоу» и выразил мнение, что процесс является «способом политической расправы над ним».

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