Судья по делу в отношении нижегородского сити-менеджера Сергея Белова отозвала заявление об отставке

14 сентября 2017 года на заседании ККС должен был рассматриваться вопрос об отставке судьи Ленинского районного суда Игошиной. Как рассказали информагентству в коллегии, вопрос сегодня рассмотрен не был, так как судья отозвала свое заявление об отставке. По какой причине судья подавала в отставку, в ККС не уточнили.