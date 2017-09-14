Администрация Нижнего Новгорода передаст облправительству участки на ул. Стрелка под строительство дороги в районе стадиона

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, областное правительство запросило два участка общей площадью в 970 кв. м. для строительства дороги. Предполагается, что после передачи участков в областную собственность, правительство сможет направить на дорожное строительство средства, полученные из федбюджета на подготовку к Чемпионату мира по футболу. После завершения работ дорога будет передана обратно в муниципальную собственность.

Депутат Евгений Лазарев задался вопросом, стоит ли строить там дорогу, ведь муниципалитет будет обязан содержать ее за свой счет, а горбюджет и так дефицитный.

В ответ на это замглавы администрации Нижнего Новгорода Наталия Казачкова заявила, что передать участок необходимо, так как строительство дороги у стадиона утверждено правительством РФ в рамках подготовки к ЧМ-2018.

В итоге члены комиссии по имуществу и земельным отношениям поддержали передачу участков и вынесли вопрос на сентябрьское заседание Гордумы.