Назаров сыграл в баскетбол на новой спортивной площадке в Азовском районе
Современный комплекс построил «Газпром».
Современный комплекс построил «Газпром».
Губернатор Виктор Назаров в ходе поездки в Азовский район Омской области открыл в школе деревни Сереброполье спортивную площадку. Комплекс построил «Газпром».
Это третье в районе спортивное сооружение, где есть площадка для игры в баскетбол, волейбол,
Глава региона подарил школе сертификат на спортивную экипировку для хоккейной команды, которая получит новые шлемы, коньки, клюшки.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— В областном центре и сельских районах компания «Газпром» построила 75 спортивных сооружений. В этом году к ним добавятся еще 8 спортивных площадок. К тому же мы подписали договор, по которому компания дополнительно ко всему обеспечивает школьные команды спортивным инвентарём.
Кроме того губернатор сыграл в баскетбол с ребятишками, опробовав новое покрытие.