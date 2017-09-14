Назаров сыграл в баскетбол на новой спортивной площадке в Азовском районе

Губернатор Виктор Назаров в ходе поездки в Азовский район Омской области открыл в школе деревни Сереброполье спортивную площадку. Комплекс построил «Газпром».

Это третье в районе спортивное сооружение, где есть площадка для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол, а также для игры в хоккей.

Глава региона подарил школе сертификат на спортивную экипировку для хоккейной команды, которая получит новые шлемы, коньки, клюшки.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— В областном центре и сельских районах компания «Газпром» построила 75 спортивных сооружений. В этом году к ним добавятся еще 8 спортивных площадок. К тому же мы подписали договор, по которому компания дополнительно ко всему обеспечивает школьные команды спортивным инвентарём.