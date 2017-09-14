В Башкирии создается Фонд по сохранению и развитию башкирского языка

Глава республики Рустэм Хамитов подписал Указ о мерах по развитию государственных языков республики и языков народов Башкортостана. «Считаю целесообразным создание Фонда по сохранению и развитию башкирского языка», — говорится в тексте указа.

Фонд будет обеспечен необходимыми финансовыми ресурсами, пояснили агентству «Башинформ» в пресс-службе Главы РБ.

Указ о мерах по развитию государственных языков подписан в соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации и в целях реализации статьи 54 Конституции Республики Башкортостан.