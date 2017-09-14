В Башкирии создается Фонд по сохранению и развитию башкирского языка
В Башкортостане будет создан фонд по сохранению башкирского языка.
В Башкортостане будет создан фонд по сохранению башкирского языка.
Глава республики Рустэм Хамитов подписал Указ о мерах по развитию государственных языков республики и языков народов Башкортостана. «Считаю целесообразным создание Фонда по сохранению и развитию башкирского языка», — говорится в тексте указа.
Фонд будет обеспечен необходимыми финансовыми ресурсами, пояснили агентству «Башинформ» в
Указ о мерах по развитию государственных языков подписан в соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации и в целях реализации статьи 54 Конституции Республики Башкортостан.
Статья гарантирует равные права на сохранение родного языка народов, проживающих на её территории, создания условий для свободного изучения государственных языков Башкортостана, обеспечения эффективности и доступности системы изучения башкирского языка и языков народов республики, совершенствования условий для развития кадрового и методического потенциала в этой сфере по итогам рассмотрения предложений Ассамблеи народов Башкортостана и Всемирного курултая башкир.