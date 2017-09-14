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17:01 (мск), источник: Publika.md

Дорин Киртоакэ нашел способ противостоять референдуму о его отставке

Временно отстраненный от должности мэр столицы нашел способ противостоять референдуму о его отставке.

Источник: Publika.md

Временно отстраненный от должности мэр столицы нашел способ противостоять референдуму о его отставке. Он написал краской на пороге своего дома — «Референдум не переступит этот порог». А над дверью вывел — «Нет референдуму 19 ноября».

Фотоотчет о личном протесте Дорин Киртоакэ разместил в фейсбуке.

Кишиневский муниципальный совет поддержал инициативу социалистов о референдуме, когда его проведение одобрила Апелляционная палата.

Дорин Киртоакэ трижды выигрывал местные выборы в столице. Последний раз — в июне 2015-го.

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