Дорин Киртоакэ нашел способ противостоять референдуму о его отставке
Временно отстраненный от должности мэр столицы нашел способ противостоять референдуму о его отставке.
Временно отстраненный от должности мэр столицы нашел способ противостоять референдуму о его отставке.
Временно отстраненный от должности мэр столицы нашел способ противостоять референдуму о его отставке. Он написал краской на пороге своего дома — «Референдум не переступит этот порог». А над дверью вывел — «Нет референдуму 19 ноября».
Фотоотчет о личном протесте Дорин Киртоакэ разместил в фейсбуке.
Кишиневский муниципальный совет поддержал инициативу социалистов о референдуме, когда его проведение одобрила Апелляционная палата.
Дорин Киртоакэ трижды выигрывал местные выборы в столице. Последний раз — в июне 2015-го.