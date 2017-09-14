Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: «Аллигатор» РФ Ка-52 ворвался на Украину, испугав херсонцев
17 советов от самых старых людей планеты
Россиянка нашла в своей квартире тайник времен Николая II
Строители моста в Крым ответили на сообщения о зарубежной технике
Названа причина смерти экс-солистки «Банд'Эрос» Змихновской
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Кети Топурия снялась обнаженной, прикрывшись волосами – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Вера Брежнева вышла в свет в роскошном образе (фото)
Эвелина Блёданс развелась с мужем
СМИ Франции заявили, что США больше не сверхдержава – СМИ
Постпред РФ назвал беспрецедентным случай в ОБСЕ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
17Королевская катастрофа
15:21 (мск), источник: "Российская газета"

Пермский избирком подвел итоги выборов

10 сентября в Прикамье состоялись выборы губернатора Пермского края, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также прошел ряд местных референдумов по самообложению граждан.

Источник: "Российская газета"

По словам председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, средняя явка по краю составила 42,5 процента, что практически на четверть выше прошлогоднего показателя, когда на участки пришли лишь 35 процентов избирателей.

Губернатором стал кандидат от партии «Единая Россия», врио губернатора края Максим Решетников, набравший 82,06 процента голосов, на втором месте Ирина Филатова (КПРФ) — 7,49, на третьем — Олег Постников (ЛДПР) — 3,75, на четвертом — Владимир Аликин («Справедливая Россия») — 2,81 и на пятом — кандидат от партии «Патриоты России» Андрей Степанов — 1,58 процента.

По сравнению с прошлогодними выборами более чем в три раза снизилось количество недействительных бюллетеней — оно составило чуть больше двух процентов, а протестное голосование и вовсе отсутствовало.

Самые крупные местные выборы прошли в Губахинскую городскую думу, где кандидаты от «Единой России» получили 20 из 20 мандатов, Лысьвенскую городскую Думу (12 из 20), в Земское собрание Октябрьского муниципального района (12 из 15), В Земское собрание Суксунского муниципального района (девять из 15).

Как отмечают в избиркоме, выборы на всей территории Прикамья прошли спокойно. Жалоб на подсчет голосов не поступало. Кроме того, отсутствовали жалобы, которые могли бы оказать влияние на подведение результатов голосования.

— Мы бы хотели поблагодарить всех избирателей, которые, несмотря на ненастную погоду, пришли и выразили свою гражданскую позицию. Явка существенно выше, чем в прошлом году, кроме того, значительно выросла активность среди молодых избирателей, — подчеркнул председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

Вечером 10 сентября для всех пермяков и гостей краевого центра организовали грандиозный праздник — вечером на эспланаде выступил известный российский диджей Smash, а ближе к ночи на набережной собрал любителей своего творчества певец и композитор Олег Газманов. Представление завершилось красочным фейерверком.

— Пермский край значительно прибавил в явке, обойдя своих географических соседей, благодаря нескольким ключевым факторам. В первую очередь это активность молодежи, которая увидела в Максиме Решетникове молодого и энергичного лидера. Во-вторых, плохая погода, отменившая поездки на дачи, была компенсирована досуговыми мероприятиями. Концерты звезд эстрады, мероприятия в школах, ярмарки, корпоративные праздники вывели людей на улиц — отметил эксперт-социолог Александр Нода. -Здесь им постоянно напоминали: участки работают до 22 часов. Сработала и патриотическая повестка: «Любишь Пермь? Голосуй!» Положительно на явке также сказались возможность голосовать не по месту регистрации, а указав в уведомительном порядке удобную для себя участковую комиссию, продление голосования до 22.00, sms-рассылки, уведомления в мессенджерах и соцсетях. Опыт показал, что раздача флаеров, которые можно обменять на билеты в кино, оказалась сильным ходом, эффект явно превзошел ожидания.

Инаугурация избранного губернатора состоится в ближайшие несколько дней.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
С 2018 года автобусы для перевозки детей оборудуют проблесковыми маячками
Звонки о «минировании» инициировали люди, связанные с ИГ
Евросоюз продлил санкции против России
Озвучена разница в зарплатах женщин и мужчин в России
«Первый канал» откажется от программы «Жди меня»
Поклонская рассказала об истории фотографии с Учителем
17 стран призвали отстранить Россию от Олимпиады
Сооснователь Mail.Ru стал «Бизнесменом года»
Спорт
Промесозависимость и гармошка. 5 выводов по игре «Спартака» Не все, конечно, плохо, но и хорошего мало
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Тест: Сколько стоит недвижимость?
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Московскую реновацию могут отдать туркам
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь