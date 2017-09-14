Пермский избирком подвел итоги выборов

Источник: "Российская газета"

По словам председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, средняя явка по краю составила 42,5 процента, что практически на четверть выше прошлогоднего показателя, когда на участки пришли лишь 35 процентов избирателей.

Губернатором стал кандидат от партии «Единая Россия», врио губернатора края Максим Решетников, набравший 82,06 процента голосов, на втором месте Ирина Филатова (КПРФ) — 7,49, на третьем — Олег Постников (ЛДПР) — 3,75, на четвертом — Владимир Аликин («Справедливая Россия») — 2,81 и на пятом — кандидат от партии «Патриоты России» Андрей Степанов — 1,58 процента.

По сравнению с прошлогодними выборами более чем в три раза снизилось количество недействительных бюллетеней — оно составило чуть больше двух процентов, а протестное голосование и вовсе отсутствовало.

Самые крупные местные выборы прошли в Губахинскую городскую думу, где кандидаты от «Единой России» получили 20 из 20 мандатов, Лысьвенскую городскую Думу (12 из 20), в Земское собрание Октябрьского муниципального района (12 из 15), В Земское собрание Суксунского муниципального района (девять из 15).

Как отмечают в избиркоме, выборы на всей территории Прикамья прошли спокойно. Жалоб на подсчет голосов не поступало. Кроме того, отсутствовали жалобы, которые могли бы оказать влияние на подведение результатов голосования.

— Мы бы хотели поблагодарить всех избирателей, которые, несмотря на ненастную погоду, пришли и выразили свою гражданскую позицию. Явка существенно выше, чем в прошлом году, кроме того, значительно выросла активность среди молодых избирателей, — подчеркнул председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

Вечером 10 сентября для всех пермяков и гостей краевого центра организовали грандиозный праздник — вечером на эспланаде выступил известный российский диджей Smash, а ближе к ночи на набережной собрал любителей своего творчества певец и композитор Олег Газманов. Представление завершилось красочным фейерверком.

— Пермский край значительно прибавил в явке, обойдя своих географических соседей, благодаря нескольким ключевым факторам. В первую очередь это активность молодежи, которая увидела в Максиме Решетникове молодого и энергичного лидера. Во-вторых, плохая погода, отменившая поездки на дачи, была компенсирована досуговыми мероприятиями. Концерты звезд эстрады, мероприятия в школах, ярмарки, корпоративные праздники вывели людей на улиц — отметил эксперт-социолог Александр Нода. -Здесь им постоянно напоминали: участки работают до 22 часов. Сработала и патриотическая повестка: «Любишь Пермь? Голосуй!» Положительно на явке также сказались возможность голосовать не по месту регистрации, а указав в уведомительном порядке удобную для себя участковую комиссию, продление голосования до 22.00, sms-рассылки, уведомления в мессенджерах и соцсетях. Опыт показал, что раздача флаеров, которые можно обменять на билеты в кино, оказалась сильным ходом, эффект явно превзошел ожидания.