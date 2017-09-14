ЮНЕСКО просит Россию отчитаться о состоянии Байкала до 1 февраля 2018 года

Источник: IrkutskMedia.ru

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС, ЮНЕСКО отмечает сообщения об изменениях в экосистеме Байкала, в том числе о цветении водорослей и снижении запасов рыбы. И вновь обращается к России с просьбой разработать систему экологического мониторинга на всей территории с целью выявления масштабов и причин таких изменений.

Также в ЮНЕСКО обеспокоены судьбой территории закрытого Байкальского ЦБК, проработавшего на берегу озера 50 лет.

Минприроды России рассматривает несколько вариантов использования здания бывшего комбината, в том числе, создание на его базе эколого-просветительского центра. БЦБК был закрыт осенью 2013 года, и до настоящего момента работы по ликвидации накопленных на его территории лигниновых отходов не начались.

В международной организации просят также провести экологическую оценку расположенных на Байкале особых экономических зон (ОЭЗ), чтобы понимать, как увеличится антропогенная нагрузка на экосистему озера в связи с реализацией запланированных объектов. На побережье Байкала в настоящее время действуют две туристские ОЭЗ — «Ворота Байкала» в Иркутской области и «Байкальская гавань» в Бурятии.

Не обошли вниманием в документе и проблему постройки Монголией гидроэлектростанции (ГЭС) на реке Селенге, главной водной артерии, питающей Байкал.