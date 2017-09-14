Евгений Куйвашев официально вступит в должность свердловского губернатора 18 сентября

«В понедельник, 18 сентября состоится процедура инаугурации губернатора Свердловской области. После этого в соответствии с уставом региона правительство должно подать в отставку. Я подпишу указы о временном исполнении вами полномочий министров и приступлю к формированию нового состава правительства области», — сказал Куйвашев в четверг на заседании правительства региона, добавив, что поручит новому правительству региона в сжатые сроки подготовить программу «Пятилетки развития» Свердловской области.