Кастинг в свердловское правительство начнется после 18 сентября

Источник: УралИнформБюро

К формированию нового состава правительства Свердловской области Евгений Куйвашев приступит после 18 сентября 2017 года. Об этом он заявил 14 числа в ходе последнего заседания нынешнего кабмина, передает корреспондент «Уралинформбюро».

Самостоятельно Куйвашев сможет назначить глав почти всех министерств. Исключение — минфин, минсоцполитики и МУГИСО. Кандидатуры на пост их руководителей необходимо согласовать с Заксобранием региона. Таким образом, назначение этих министров состоится не раньше 25 сентября — даты, на которую запланировано первое осеннее заседание регионального парламента.

«Также согласование с Законодательным Собранием проводится по кандидатурам двух первых заместителей губернатора. У меня нет сомнений, что на должности первых заместителей губернатора будут предложены кандидатуры Алексея Орлова и Владимира Тунгусова, и что депутаты дадут согласие на назначение», — ранее отметила председатель ЗакСо Людмила Бабушкина.