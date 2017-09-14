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15:57 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Кастинг в свердловское правительство начнется после 18 сентября

Нынешний состав кабмина дорабатывает последние дни.

Источник: УралИнформБюро

К формированию нового состава правительства Свердловской области Евгений Куйвашев приступит после 18 сентября 2017 года. Об этом он заявил 14 числа в ходе последнего заседания нынешнего кабмина, передает корреспондент «Уралинформбюро».

Самостоятельно Куйвашев сможет назначить глав почти всех министерств. Исключение — минфин, минсоцполитики и МУГИСО. Кандидатуры на пост их руководителей необходимо согласовать с Заксобранием региона. Таким образом, назначение этих министров состоится не раньше 25 сентября — даты, на которую запланировано первое осеннее заседание регионального парламента.

«Также согласование с Законодательным Собранием проводится по кандидатурам двух первых заместителей губернатора. У меня нет сомнений, что на должности первых заместителей губернатора будут предложены кандидатуры Алексея Орлова и Владимира Тунгусова, и что депутаты дадут согласие на назначение», — ранее отметила председатель ЗакСо Людмила Бабушкина.

Евгений Куйвашев по итогам единого дня голосования набрал 62,12% голосов избирателей. Церемония его инаугурации будет проходить 18 сентября в Театре эстрады, начиная с 11.00.

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