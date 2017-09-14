У посольства США в Москве убрали парковку для дипломатов

Источник: AP 2017

«Раньше там были парковочные места для машин посольства и стояли соответствующие указатели. Теперь эти знаки убрали. На этом месте теперь то ли платные парковочные места, то ли пешеходная зона», — сообщил изданию бывший работник посольства, знакомый с ситуацией.

Читайте также Консульства США в Петербурге и Екатеринбурге лишили парковок

Когда точно убрали дорожные знаки, пока не известно. По словам экс-работника ведомства, они отсутствуют по крайней мере с 13 сентября.

Он также утверждает, что сотрудники теперь оставляют свои автомобили на территории посольства.