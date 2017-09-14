У посольства США в Москве убрали парковку для дипломатов
РИАМО — 14 сен. Парковку для американских дипломатов ликвидировали в Москве рядом c южным входом в посольство США в Большом Девятинском переулке, сообщает в четверг Газета.ru.
РИАМО — 14 сен. Парковку для американских дипломатов ликвидировали в Москве рядом c южным входом в посольство США в Большом Девятинском переулке, сообщает в четверг Газета.ru.
«Раньше там были парковочные места для машин посольства и стояли соответствующие указатели. Теперь эти знаки убрали. На этом месте теперь то ли платные парковочные места, то ли пешеходная зона», — сообщил изданию бывший работник посольства, знакомый с ситуацией.
Когда точно убрали дорожные знаки, пока не известно. По словам
Он также утверждает, что сотрудники теперь оставляют свои автомобили на территории посольства.
Издание добавляет, что ранее в Петербурге ликвидировали незаконную парковку у генконсульства США, в Екатеринбурге отменили разрешение на парковку у американского генконсульства, а во Владивостоке демонтировали бетонные блоки, ограждавшие территорию генконсульства США.