«Вот что это такое?» Евгений Куйвашев призвал министра природных ресурсов быть решительнее

Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня в рамках заседания правительства Алексей Кузнецов выступил с докладом относительно общей экологической ситуации на Среднем Урале. По итогам его выступления у Евгения Куйвашева возник вопрос, связанный с борьбой с несанкционированными свалками.

В частности, новоизбранный губернатор поинтересовался, сколько таких свалок выявлено и как с ними борются. По словам Кузнецова, в настоящее время выявлено 400 несанкционированных свалок, к ответственности привлечено 15 нарушителей.

«Вот что это такое?», — возмутился Куйвашев, поинтересовавшись, какое наказание сегодня предусмотрено доя нарушителей.

Как уточнил Кузнецов, административное наказание предусматривает штраф в размере 100 тыс. руб.

«Я жду от вас предложений по более эффективной борьбе с несанкционированными свалками. 15 нарушителей — это мало очень! Все в лес ходим, видим, что в лесах. Надо действовать более решительно», — сказал Евгений Куйвашев.