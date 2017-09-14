Новый министр, посол и руководители районов: Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 14 сентября рассмотрел кадровые вопросы.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 14 сентября рассмотрел кадровые вопросы.
14 сентября, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 14 сентября рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА
Глава государства назначил:
— Худыка Андрея Павловича — министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;.
— Колесника Валерия Георгиевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике;.
— Индонезия и по совместительству в Малайзии, Республике Сингапур и Республике Филиппины;.
— Алейника Сергея Федоровича — постоянным представителем Республики Беларусь при Международной морской организации по совместительству;.
Президент также дал согласие на назначение:
— Горбачева Андрея Алексеевича — председателем
— Байковой Вероники Анатольевны — председателем Лоевского райисполкома;.
— Полуянова Виктора Васильевича — председателем Октябрьского райисполкома;.
— Алейникова Дмитрия Вадимовича — председателем Светлогорского райисполкома;.
— Денгалева Геннадия Ивановича — председателем Борисовского райисполкома;.
— Карповича Николая Николаевича — председателем Стародорожского райисполкома;.
— Козлова Виталия Николаевича председателем Червенского райисполкома;.
— Бочкова Дмитрия Владимировича — председателем Кричевского райисполкома;.
— Матусевича Дмитрия Феофановича — заместителем министра экономики;.
— Щербакова Сергея Сергеевича — заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям;.
— Бобыря Игоря Михайловича — генеральным директором ОАО «Гродно Азот»;.
— Астрейко Александра Вячеславовича — членом Брестского облисполкома;.
— Мурашкина Александра Андреевича — членом Брестского облисполкома.