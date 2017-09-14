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17:13 (мск), источник: БЕЛТА

Новый министр, посол и руководители районов: Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 14 сентября рассмотрел кадровые вопросы.

Источник: БЕЛТА

14 сентября, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 14 сентября рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА

Глава государства назначил:

— Худыка Андрея Павловича — министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;.

— Колесника Валерия Георгиевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике;.

— Индонезия и по совместительству в Малайзии, Республике Сингапур и Республике Филиппины;.

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— Алейника Сергея Федоровича — постоянным представителем Республики Беларусь при Международной морской организации по совместительству;.

Президент также дал согласие на назначение:

— Горбачева Андрея Алексеевича — председателем Буда-Кошелевского райисполкома;.

— Байковой Вероники Анатольевны — председателем Лоевского райисполкома;.

— Полуянова Виктора Васильевича — председателем Октябрьского райисполкома;.

— Алейникова Дмитрия Вадимовича — председателем Светлогорского райисполкома;.

— Денгалева Геннадия Ивановича — председателем Борисовского райисполкома;.

— Карповича Николая Николаевича — председателем Стародорожского райисполкома;.

— Козлова Виталия Николаевича председателем Червенского райисполкома;.

— Бочкова Дмитрия Владимировича — председателем Кричевского райисполкома;.

— Матусевича Дмитрия Феофановича — заместителем министра экономики;.

— Щербакова Сергея Сергеевича — заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям;.

— Бобыря Игоря Михайловича — генеральным директором ОАО «Гродно Азот»;.

— Астрейко Александра Вячеславовича — членом Брестского облисполкома;.

— Мурашкина Александра Андреевича — членом Брестского облисполкома.

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