ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Совет ЕС продлил срок действия санкций против России на шесть месяцев до 15 марта 2018 года. Меры предполагают арест активов и запрет на въезд в страны союза. Санкции распространяются на 149 человек и 38 организаций, говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.