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16:20 (мск), источник: РБК

ЕС продлил индивидуальные санкции против России

В обновленный перечень вошли 149 физических и 38 юридических лиц. Санкции останутся в силе до 15 марта 2018 года.

Источник: AP 2017

Совет ЕС продлил срок действия санкций против России на шесть месяцев до 15 марта 2018 года. Меры предполагают арест активов и запрет на въезд в страны союза. Санкции распространяются на 149 человек и 38 организаций, говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Из санкционного списка исключены четыре человека в связи с их смертью. Три юридических лица из прошлых санкционных списков провели слияние, их названия из перечня исчезло, власти ЕС добавили в список новую структуру.

Правовой акт о продлении санкций будет опубликован 15 сентября в Официальном журнале ЕС.

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8 сентября© Ньюстюб
7 комментариевк этой статье
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Комментарии7
Комментарии
7
Сергей Саморуков
А как без них прокормить семьи работяг и сохранить отрасль ??? Свои-то потребности мизерные .
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