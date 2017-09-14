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17:05 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с руководителем реготделения ДОСААФ России

В четверг, 14 сентября, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с новым председателем регионального отделения ДОСААФ России Самарской области Сергеем Ермохиным.

Источник: РИА "Новости"

Выпускник Томского высшего военного командного училища связи и военной академия связи им. Буденного Сергей Ермохин был избран руководителем реготделения 21 на V внеочередной конференции.

В ходе встречи Сергей Ермохин рассказал главе региона, что областное ДОСААФ сегодня — это 17 местных и 151 первичное отделение, объединяющее более трех тысяч членов, и пять организаций. Под эгидой общества работают девять образовательных учреждений, 11 спортивно-технических клубов, три детско-юношеских технических клуба, аэроклуб и Самарский спортивно-технический учебный центр.

Сергей Ермохин также доложил главе региона о задачах, которые стоят перед реготделением ДОСААФ. Прежде всего, это подготовка специалистов по гражданским технических профессиям, подготовка к армейской службе и получение военно-учетной специальности, а также развитие авиационных, технических, военно-прикладных видов спорта.

Руководитель ДОСААФ, в частности, отметил, что на прошедшем недавно первом юношеском чемпионате мира по радиоспорту самарцы завоевали в составе сборной три золота и две личных серебряных награды. В настоящий момент четыре досаафовских спортсмена защищают честь страны на чемпионате и первенстве Европы.

Сергей Ермохин подчеркнул, что приоритетом в работе общества остается военно-патриотическая работа. Ежегодно во всех муниципалитетах проводятся многочисленные мероприятия патриотической направленности, ведется постоянная работа с военно-патриотическими клубами, ветеранскими организациями, военно-спортивными клубами и объединениями, кадетскими классами и образовательными школами.

Николай Меркушкин и руководитель реготделения ДОСААФ также обсудили вопросы технического и финансового обеспечения организации. Николай Меркушкин подчеркнул, что у правительства Самарской области сложились конструктивные отношения с региональной организацией, а также выразил уверенность, что ДОСААФ продолжит реализовывать намеченные планы по патриотическому воспитанию молодого поколения.

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