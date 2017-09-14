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17:20 (мск), источник: РИАЦ

Депутат областной Думы Владимир Струк досрочно сложил полномочия

Сегодня на заседании регионального парламента принято постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Волгоградской областной Думы Владимира Струка.

Такое решение было принято на основании письменного заявления парламентария.

Депутаты поблагодарили коллегу за совместную плодотворную работу и активную жизненную позицию. Поскольку Владимир Струк был избран по партийным спискам от «Единой России», дополнительных выборов не потребуется. На его место придет следующий кандидат из списка.

Владимир Струк с 2014 года возглавлял в региональном парламенте комитет по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию, работал в составе комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности, а также комиссии по противодействию коррупции. Входил в состав фракции «Единая Россия». Имеет почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», «Почетный гражданин Николаевского муниципального района», две золотые медали «За личный вклад в развитие агропромышленного комплекса России» и «За труды по сельскому хозяйству». Неоднократно удостоен звания «Лучший менеджер года».

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