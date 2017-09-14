Депутат областной Думы Владимир Струк досрочно сложил полномочия

Депутаты поблагодарили коллегу за совместную плодотворную работу и активную жизненную позицию. Поскольку Владимир Струк был избран по партийным спискам от «Единой России», дополнительных выборов не потребуется. На его место придет следующий кандидат из списка.

Владимир Струк с 2014 года возглавлял в региональном парламенте комитет по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию, работал в составе комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности, а также комиссии по противодействию коррупции. Входил в состав фракции «Единая Россия». Имеет почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», «Почетный гражданин Николаевского муниципального района», две золотые медали «За личный вклад в развитие агропромышленного комплекса России» и «За труды по сельскому хозяйству». Неоднократно удостоен звания «Лучший менеджер года».