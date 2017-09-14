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17:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

Денис Мантуров: Татарстан является одним из важных индустриальных центров нашей страны

В Казани проходит II заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности между Россией и Китаем в расширенном составе.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). В Казани сегодня проходит II заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности между Россией и Китаем. В мероприятии принимают участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй. Руководитель Российского Минпромторга рассказал о причине выбора Казани в качестве площадки для встречи.

«Мы неслучайно именно здесь проводим 2-е заседание нашей Подкомисиии. Республика Татарстан является одним из важных индустриальных центров нашей страны. В регионе находится крупнейшая в России особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Называется она Алабуга. Мы сейчас совместно прилагаем усилия для того, чтобы китайские компании широким фронтом вошли в число ее резидентов по разным отраслям промышленности», — сказал он.

По его словам, сегодня складываются благоприятные условия для расширения сотрудничества.

«Точно также мы рассчитываем на продвижение индустриального партнёрства наших стран по всем ключевым направлениям сотрудничества. Сейчас для этого открываются дополнительные возможности. Российская экономика после замедления роста вернулась в режим роста. По итогам первого полугодия ВВП увеличился на 1,6 процента, обрабатывающие секторы промышленности прибавили 1,2 процента», — добавил министр.

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