Денис Мантуров: Татарстан является одним из важных индустриальных центров нашей страны

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). В Казани сегодня проходит II заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности между Россией и Китаем. В мероприятии принимают участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй. Руководитель Российского Минпромторга рассказал о причине выбора Казани в качестве площадки для встречи.

«Мы неслучайно именно здесь проводим 2-е заседание нашей Подкомисиии. Республика Татарстан является одним из важных индустриальных центров нашей страны. В регионе находится крупнейшая в России особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Называется она Алабуга. Мы сейчас совместно прилагаем усилия для того, чтобы китайские компании широким фронтом вошли в число ее резидентов по разным отраслям промышленности», — сказал он.

По его словам, сегодня складываются благоприятные условия для расширения сотрудничества.