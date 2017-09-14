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17:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

Санкт-Петербург и Лениногорск подписали соглашение о сотрудничестве

Договор был подписан главами районов Валерием Гарнецом и Рягатом Хусаиновым.

Источник: Reuters

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Выборгский район Санкт-Петербурга и Лениногорский район Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве. Договор заключили в рамках Дней Республики Татарстан в Санкт-Петербурге, пишут «Лениногорские вести».

Соглашение подписали главы районов Валерий Гарнец и Рягат Хусаинов. Планируется укрепить сотрудничество в области просвещения, культуры и в сфере туризма. Также в планах у глав районов познакомить жителей Лениногроска с крупными предприятиями северной столицы.

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