Санкт-Петербург и Лениногорск подписали соглашение о сотрудничестве
Договор был подписан главами районов Валерием Гарнецом и Рягатом Хусаиновым.
Договор был подписан главами районов Валерием Гарнецом и Рягатом Хусаиновым.
(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Выборгский район
Соглашение подписали главы районов Валерий Гарнец и Рягат Хусаинов. Планируется укрепить сотрудничество в области просвещения, культуры и в сфере туризма. Также в планах у глав районов познакомить жителей Лениногроска с крупными предприятиями северной столицы.