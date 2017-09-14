Калининградский избирком признал выборы губернатора состоявшимися

Источник: РИА Новости

«На своем очередном заседании избирательная комиссия признала прошедшие в единый день голосования выборы состоявшимися и действительными. Таким образом, результаты выборов считаются окончательными, и врио главы региона Антон Алиханов — избранным губернатором», — сказала Буймова.

Она отметила, что на заседании принято решение выдать Алиханову удостоверение об избрании на должность губернатора Калининградской области. По словам представителя избиркома, депутатам областной думы теперь предстоит назначить дату внеочередного открытого заседания, на котором состоится официальное вступление Алиханова в должность.

По итогам выборов врио губернатора Алиханов набрал 81,06% голосов избирателей, за него проголосовали 255 тысяч человек. Представитель ЛДПР Евгений Мишин набрал 5,47% голосов, член КПРФ Игорь Ревин получил 8,89% голосов, представитель экологической партии «Зеленые» Екатерина Тимофеева набрала 2,53% голосов. Явка на выборах составила 39,35%.