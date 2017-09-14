Reuters: Касперский приглашен в Конгресс США для дачи показаний по поводу продуктов фирмы
Как сообщает агентство, заседание состоится в сентябре.
Как сообщает агентство, заседание состоится в сентябре.
По его данным, заседание в Конгрессе, на которое приглашен Касперский, состоится позднее в этом месяце.
Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов «Лаборатории Касперского».
Исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк «обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками “Лаборатории Касперского”, российской разведкой и другими правительственными учреждениями», а также «требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны “Лаборатории Касперского” в перехвате сообщений, проходящих через российские сети».