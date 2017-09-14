Reuters: Касперский приглашен в Конгресс США для дачи показаний по поводу продуктов фирмы

Источник: РИА "Новости"

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Глава и основной владелец «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский приглашен в Конгресс США для дачи показаний по вопросу надежности продукции российского производителя антивирусного программного обеспечения. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По его данным, заседание в Конгрессе, на которое приглашен Касперский, состоится позднее в этом месяце.

Администрация президента США Дональда Трампа 11 июля исключила «Лабораторию Касперского» из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение властей США вокруг «Лаборатории Касперского» политизированным.

Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов «Лаборатории Касперского».