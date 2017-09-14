Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Названа главная причина смерти во время секса
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Ксения Собчак оскорбила Урганта из-за его шуток
СМИ: Эвелина Блёданс о настоящих причинах развода
Вера Брежнева вышла в свет в роскошном образе (фото)
Эвелина Блёданс развелась с мужем
СМИ: 63-летняя Вайкуле показала неувядающую красоту и молодость
Максакова о причине стыда за детей от Тюрина - СМИ
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
16Последствия урагана «Ирма»
14 сентября, источник: ТАСС

Reuters: Касперский приглашен в Конгресс США для дачи показаний по поводу продуктов фирмы

Как сообщает агентство, заседание состоится в сентябре.

Источник: РИА "Новости"

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Глава и основной владелец «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский приглашен в Конгресс США для дачи показаний по вопросу надежности продукции российского производителя антивирусного программного обеспечения. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По его данным, заседание в Конгрессе, на которое приглашен Касперский, состоится позднее в этом месяце.

Администрация президента США Дональда Трампа 11 июля исключила «Лабораторию Касперского» из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами.
Читайте также
Американские власти считают, что «Касперский» связан с российской разведкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение властей США вокруг «Лаборатории Касперского» политизированным.

Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов «Лаборатории Касперского».

Исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк «обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками “Лаборатории Касперского”, российской разведкой и другими правительственными учреждениями», а также «требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны “Лаборатории Касперского” в перехвате сообщений, проходящих через российские сети».

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Михаил Решетников
Надеюсь Касперский не причастен и его продукты чистые. В противном случае это будет огромный удар по репутации всего российского бизнеса т.к. если даже ай...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Reuters: Касперский приглашен в Конгресс США для дачи показаний по поводу продуктов фирмы
Замглавы ФСИН Коршунов арестован до 13 ноября
Телефонное минирование: над какими версиями работает ФСБ
Суд санкционировал арест замглавы ФСИН Коршунова
«Ъ»: Минтранс предложил новые санкции за хулиганство в самолете
Carlo Pazolini признали банкротом
Жертвами двойного теракта в Ираке стали 74 человека
«Зенит» одержал самую крупную победу в сезоне
Спорт
«Локомотив» в Лиге Европы: полет осторожный, но нормальный Железнодорожники и «Копенгаген» продемонстрировали в Дании примерно равный футбол: скромный в атаке, но надежный в обороне. Итог — справедливые нули
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
Тест: Сколько стоит недвижимость?
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Московскую реновацию могут отдать туркам
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь