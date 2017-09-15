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07:50 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Куйвашев призвал ужесточить наказание за нелегальные свалки

Участники рынка жалуются на «экспертизу по фотографии».

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил ввести дополнительные меры для привлечения инвесторов в переработку промышленных и бытовых отходов. Как передает корреспондент «АиФ-Урал», поручение было озвучено на заседании облправительства в четверг при обсуждении госдоклада по состоянию окружающей среды.

При этом Евгений Куйвашев особое внимание обратил на проблему несанкционированных свалок. По его словам, это было одной из постоянных тем в жалобах жителей области. Глава региона заявил, что намерен бороться с ними в том числе с привлечением частных инвесторов, которые могли бы зарабатывать на переработке вторсырья, и создавать для этого собственные легальные полигоны. Однако участники рынка указывают на ряд проблем, которые уже сегодня в конечном итоге искажают информацию, которая ложится в основу областных программ.

«Во-первых — уголовные дела. Нелегальные свалки давно стали “кормушкой” для отдельных сотрудников правоохранительных органов. Причем ситуация доходит до абсурда — кто-то рядом с полигоном выкинул пакеты с бытовым мусором — это уже нарушение условий. А если там мусоровоз разгрузится? Там масштабы вполне для уголовки по загрязнению “на пустом месте” рисуются. А как проводятся экспертизы — это отдельная песня. Есть реальные примеры, когда полигон с 5 классом опасности (безвредные строительные отходы) в ходе экспертизы превращали в 4 класс. Это уже небольшая, но опасность. Кстати, то, что в мусорном ведре люди выносят — это к 4 классу относится. Но как проводились экспертизы? По фотографии! Никаких замеров, никаких проб — просто “эксперт” глянул на фото — и все. Это, конечно, довольно успешно оспаривается в судах, и практика уже сложилась, но судятся не все. А информация-то в отчеты идет», — указывают участники «мусорного» рынка.

Однако пока Евгений Куйвашев придерживается позиции ужесточения методов борьбы со свалками, так как официально за 400 незаконных свалок к ответственности привлечены только 15 человек. По мнению главы области, отраслевому министерству необходимо подготовить предложения по ужесточению наказания, что может послужить основой для законодательной инициативы.

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