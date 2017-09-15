Куйвашев призвал ужесточить наказание за нелегальные свалки
Участники рынка жалуются на «экспертизу по фотографии».
Участники рынка жалуются на «экспертизу по фотографии».
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил ввести дополнительные меры для привлечения инвесторов в переработку промышленных и бытовых отходов. Как передает корреспондент «АиФ-Урал», поручение было озвучено на заседании облправительства в четверг при обсуждении госдоклада по состоянию окружающей среды.
При этом Евгений Куйвашев особое внимание обратил на проблему несанкционированных свалок. По его словам, это было одной из постоянных тем в жалобах жителей области. Глава региона заявил, что намерен бороться с ними в том числе с привлечением частных инвесторов, которые могли бы зарабатывать на переработке вторсырья, и создавать для этого собственные легальные полигоны. Однако участники рынка указывают на ряд проблем, которые уже сегодня в конечном итоге искажают информацию, которая ложится в основу областных программ.
«Во-первых — уголовные дела. Нелегальные свалки давно стали “кормушкой” для отдельных сотрудников правоохранительных органов. Причем ситуация доходит до абсурда —
Однако пока Евгений Куйвашев придерживается позиции ужесточения методов борьбы со свалками, так как официально за 400 незаконных свалок к ответственности привлечены только 15 человек. По мнению главы области, отраслевому министерству необходимо подготовить предложения по ужесточению наказания, что может послужить основой для законодательной инициативы.