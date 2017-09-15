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00:29 (мск), источник: Интерфакс

Главред журнала Focus извинился за некорректные высказывания в адрес Путина

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU — Главный редактор немецкого журнала Focus принес извинения в связи с некорректными высказываниями в адрес президента России Владимира Путина, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Германии Денис Микерин.

«Сегодня в посольство позвонил главный редактор журнала FOCUS Magazin Роберт Шнайдер. Он лично выразил сожаление в связи с известными высказываниями в журнале в адрес президента Российской Федерации, заверив в том, что редакция ни в коей мере не хотела обидеть или оскорбить главу российского государства», — написал Микерин в фейсбуке.

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«Тем не менее, согласившись с нашими доводами, он признал исключительную некорректность выбранной формулировки и принес свои извинения, и т. ч. перед всеми читателями, кого справедливо возмутил оскорбительный пассаж», — подчеркнул пресс-атташе посольства РФ.

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