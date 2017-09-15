Главред журнала Focus извинился за некорректные высказывания в адрес Путина

«Сегодня в посольство позвонил главный редактор журнала FOCUS Magazin Роберт Шнайдер. Он лично выразил сожаление в связи с известными высказываниями в журнале в адрес президента Российской Федерации, заверив в том, что редакция ни в коей мере не хотела обидеть или оскорбить главу российского государства», — написал Микерин в фейсбуке.