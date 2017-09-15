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02:22 (мск), источник: РБК

На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря

Украина намерена провести дноуглубительные работы в Азовском море для того, чтобы улучшить условия прохода судов к Мариупольскому порту. Об этом, как пишет УНН, в своем Facebook заявил начальник Мариупольского порта Александр Олейник.

Источник: РИА "Новости"

​​"Это позволит поддерживать паспортные глубины, своевременно выполнять договорные обязательства, — пояснил он. За поддержку в углублении дна Азовского моря Олейник поблагодарил премьер-министра Владимира Гройсмана и министра инфраструктуры Владимира Омельяна.

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Решение о проведении дноуглубительных работ в районе Азовского моря было принято 13 сентября украинским правительством.

Для этого из Черного моря в Азовское Украина переведет единственный в стране ледокол — «Капитан Белоусов» и землесосный снаряд «Меотида».

В августе Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий заявило, что из-за постройки Россией моста через Керченский пролив порт Мариуполя может потерять до 43% грузооборота.

Это связано с тем, что проходить под мостом смогут только суда с грузоподъемностью не более 10 тыс. тонн.

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