На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря
Украина намерена провести дноуглубительные работы в Азовском море для того, чтобы улучшить условия прохода судов к Мариупольскому порту. Об этом, как пишет УНН, в своем Facebook заявил начальник Мариупольского порта Александр Олейник.
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