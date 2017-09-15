Байкал, БЦБК и Монгольская ГЭС: темы первого дня работы водного форума

Источник: IrkutskMedia.ru

Байкальский международный экологический водный форум открылся в выставочном зале «Сибэкспоцентра» накануне, 14 сентября. В ходе первого дня работы форума были затронуты разнообразные проблемы Байкальской природной территории: отходы БЦБК, очистные сооружения, строительство ГЭС на Селенге и другие. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уверен, что форум сыграет большую роль в сохранении Байкала, а мероприятия, которые пройдут в рамках программы «Эко-поколение» (программа входит в план форума), позволят сформировать правильное отношение молодежи к природным богатствам страны и области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Сергей Левченко заявил, что на форуме собрались не просто профессионалы, а неравнодушные люди, потому что заниматься вопросами охраны окружающей среды без личного участия и заинтересованности нельзя.

Пленарное заседание форума «Мировой стандарт чистоты — озеро Байкал» открыл министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков. Он выразил надежду, что форум поможет установить диалог власти, бизнеса, науки и общества на тему экологии.

«В 2014—2016 годах Иркутская область реализовала природоохранные мероприятия на сумму более 1,5 млрд рублей. Эти инвестиции направлены на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска, техническое перевооружение котельной в Свирске, строительство полигона твердых бытовых отходов в Казачинско-Ленском районе и берегоукрепление реки Китой в Ангарске. Продолжаются работы над разработкой проектов “Уникальное озеро” и “Байкал — Великое озеро великой страны”. На плановый период 2018—2020 годы правительством области направлена заявка на финансирование из средств федерального бюджета в рамках данной программы по 24-м объектам на сумму 21,4 млрд рублей. На эти средства планируется построить канализационные очистные сооружения в 10-ти населенных пунктах на Байкальской природной территории, три полигона ТБО, межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс, произвести реконструкцию теплоисточника и систем теплоснабжения в Байкальске, ликвидировать накопленные отходы БЦБК, демеркуризировать цех ртутного электролиза в Усолье-Сибирском», — сказал министр.

Советник президента России Сергей Глазьев заявил, что в умах россиян произошел «великий экологический перелом» в отношении к проблемам экологии. Кроме того, он пообещал передать все рекомендации форума специальному представителю президента по вопросам природоохранной деятельности Сергею Иванову.

«Оказывается, мы можем очищать сточные воды до состояния эталона — озера Байкал. Я бы хотел обратить внимание на пробелы в законодательстве, которые не позволяют природоохранной деятельности стать коммерчески выгодной. Нужно ввести систему штрафов за загрязнение, продавать квоты — иначе инженеры и ученые будут придумывать технологии, а покупать разработки будет некому», — заявил Сергей Глазьев.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов выразил надежду, что общими усилиями участники форума смогут найти консенсус и разработать документ, который бы учитывал уникальный статус Байкала и потребности жителей Прибайкальской территории.

«Статус Байкала приписывает определенные требования к хозяйственной деятельности, и часть этих требований является избыточной, так как мешает жизни людей. Мы признаем это и работаем над исправлением ситуации. Президент поручил нам разработать программу “Великое озеро великой страны”, которая должна учитывать интересы людей, живущих здесь», — сказал Сергей Ястребов.

Президент корпорации «ГазЭнергоСтрой» Сергей Чернин сообщил, что попытки провести ликвидацию отходов БЦБК путем омоноличивания не удались и пробы показали, что монолит не сформировался, а класс опасности не понизился.

«Проблему ликвидации накопленного вреда от деятельности БЦБК можно решить в ближайшие два-три года. Это самая первоочередная задача. Ее 4 августа поручил решить Владимир Путин», — сказал Сергей Чернин.

Руководитель Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов считает планы Монголии по строительству ГЭС на Селенге безумием и аргументировал свою позицию климатическими прогнозами на ближайшие 100 лет.

«ГЭС на Селенге — это безумие в условиях снижения количества осадков и повышения температуры. По прогнозам метеорологов, в ближайшие 100 лет этот тренд не изменится», — сказал Андрей Федотов.

Этой же точки зрения придерживается и сенатор от Иркутской области Виталий Шуба. Он уверен, что необходимо предлагать монгольской стороне, которая нуждается в электроэнергии, альтернативные пути. По его словам, строительство ГЭС может нанести существенный вред Байкалу, так как Селенга дает около 40% притока в Байкал.

Кроме того, директор Института динамики систем и теории управления им. В. М. Матросова СО РАН, академик Игорь Бычков сообщил, что строительство ГЭС на Селенге обсудят уже 2 октября на рабочей группе с участием представителей двух стран.

Сергей Глазьев предложил проводить международный водный форум в Иркутской области каждый год и сделать регион площадкой для внедрения технических и экономических нормативов природоохранного законодательства.

Кроме того, на водном форуме было подписано три соглашения о сотрудничестве. Правительство Иркутской области и Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского договорились о проведении совместных мероприятий экологической, эколого-образовательной, научно-просветительской направленности, продвижении модели ноосферного развития на региональном и федеральном уровне. Также стороны намерены совместно разрабатывать и реализовывать экологически ориентированные программы, поддерживать деятельность биоресурсных резерватов и заповедников на территории России. Подписи под этим документом поставили исполняющий обязанности первого заместителя губернатора — председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов и исполнительный директор фонда имени В. И. Вернадского Ольга Плямина.

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды и природопользования заключили министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области и министерство охраны природы Республики Саха (Якутия). Стороны договорились проводить единую государственную политику в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, взаимодействовать во всесторонней оценке экологических последствий хозяйственной и иной деятельности. Кроме того, министерства будут осуществлять сотрудничество по подготовке совместных предложений, направленных на развитие и совершенствование экологической экспертизы, совместному принятию мер для развития экологического образования и просвещения населения. В документе говорится о совместной выработке согласованной научно-технической политики в области охраны окружающей среды, проведении скоординированных научных исследований, внедрении инновационных проектов, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, малоотходных, безотходных и экологически безопасных технологических процессов. Также достигнута договоренность об обмене информацией о состоянии окружающей среды.

Соглашение подписали главы соответствующих министерств Иркутской области и Республика Саха (Якутия) Андрей Крючков и Сахамин Афанасьев.

«Мы являемся природоохранными органами, обеспечиваем государственную экологическую политику субъектов. Основные направления, по которым мы будем работать, — это река Лена, которая объединяет два региона. Мы намерены проводить мониторинг некоторых недропользователей, которые работают в верховьях реки Лены. И самое важное — это обмен опытом», — сообщил Сахамин Афанасьев.