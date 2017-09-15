Коммунист Павел Ашихмин покинул пост в Крайизбиркоме Приморья ради партийной работы

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 сентября, PrimaMedia.

Член избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса, бывший депутат Заксобрания от КПРФ Павел Ашихмин освобожден от должности в КИК по собственному желанию. Коммунист решил сконцентрироваться на партийной работе. Решение о сложении полномочий Ашихмина на очередном заседании сегодня, 15 сентября, подтвердил документом Крайизбирком, сообщает ИА PrimaMedia.

Губернатор Владимир Миклушевский рассмотрел заявление Ашимина о досрочном сложении полномочий члена краевой избирательной комиссии и удовлетворил его просьбу. Коммунист проработал в составе КИК меньше года и покинул свой пост.

В беседе с корр. ИА PrimaMedia Павел Ашихмин отметил, что это решение продиктовано желанием руководства КПРФ более плотно задействовать его в работе партии.

«Могу лишь сказать, что это было решение партии, и я ему подчиняюсь. Работа в избиркоме не дает возможности полноценно заниматься партийной работой, отнимает очень много времени, особенно в период выборов. И партия решила, что целесообразнее меня использовать будет на другой должности», — сообщил Павел Ашихмин.

Как стало известно ИА PrimaMedia от источников в приморском избиркоме и крайкоме КПРФ, Ашихмина ждет повышение — новая должность в руководстве одного из отделений КПРФ в другом регионе. Сам Павел Ашихмин эту информацию никак не комментирует.

В настоящее время в приморском региональном отделении КПРФ идет обсуждение новой кандидатуры на пост члена КИК. Партия обязана представить его губернатору до 25 сентября.

Павел Ашихмин был избран депутатом от КПРФ в составе Законодательного собрания Приморского края V созыва в 2011 году. До этого проработал почти год в ЗС ПК IV созыва. По истечении срока полномочий парламента был выдвинут по квоте партии членом Краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса. 24 ноября 2016 года шестой созыв ЗС ПК утвердил новый состав КИК. В крайкоме Павел Ашихмин занимает позицию второго секретаря.