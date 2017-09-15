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04:36 (мск), источник: Вести Приморье

Российско-китайские учения «Морское взаимодействие» пройдут на Дальнем Востоке

Международное учение «Морское взаимодействие — 2017» пройдет с 18 по 26 сентября на базе ТОФ. В программе учений — совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приёмы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. На полигоне береговых войск ТОФ «Горностай» пройдет тренировка морских пехотинцев двух стран. Морская часть маневров будет отрабатываться в акватории Японского и южной части Охотского морей.

18 сентября в 09.30 во Владивосток прибудет отряд боевых кораблей ВМС Китая для участия во втором этапе международного российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие — 2017».

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ТОФ, торжественная церемония встречи отряда кораблей военно-морских сил Китая пройдет на 33 причале Корабельной набережной во Владивостоке. В ней примут участие представители командования ВМФ России, ВМС Китая и дипломатического корпуса КНР, экипажи кораблей-участников учения от обеих сторон, рота почетного караула и оркестр штаба Тихоокеанского флота.

Международное учение «Морское взаимодействие — 2017» пройдет с 18 по 26 сентября 2017 года на базе Тихоокеанского флота. Учение включит в себя два этапа — береговую фазу и морскую часть. Береговая фаза будет проходить во Владивостоке с 18 по 21 сентября 2017 г. В ходе неё будут проведены совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приёмы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота «Горностай» пройдет тренировка морских пехотинцев двух стран. Морская часть маневров будет отрабатываться с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.

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