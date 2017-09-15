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06:57 (мск), источник: РБК

Госдеп призвал Москву и Пекин проявить свою нетерпимость к запускам КНДР

России и Китаю следует перейти к конкретным мерам по отношению к Северной Корее из-за ее ядерной программы, считает глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон. Он призвал страны выразить свою нетерпимость действиям Пхеньяна.

Источник: AP 2017

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия и Китай должны предпринять конкретные меры против Северной Кореи в ответ на ее последний ракетный запуск, который произошел в ночь на пятницу, 15 сентября. Об этом сообщает Reuters.

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«Китай и Россия должны заявить о своей нетерпимости к этим безответственным запускам ракет и принять конкретные меры со своей стороны», — следует из заявления главы Госдепартамента.

Он подчеркнул, что Китай поставляет в Северную Корею большую часть своей нефти, а Россия является «крупнейшим эксплуататором северокорейского принудительного труда».

Северокорейские военные запустили свою ракету в восточном направлении в сторону Тихого океана: снаряд пролетел над Японией и упал в 2 тыс. км от острова Хоккайдо. В Вашингтоне заверили, что целью КНДР в этот раз не был остров Гуам, поэтому особенной угрозы от действий Пхеньяна не исходило.

После появления сообщений об испытаниях в КНДР, Южная Корея запустила две баллистические ракеты «Хёнму-2» в ответ на действия своего соседа. Одна из ракет пролетела 250 км и поразила цель в Японском море, второй снаряд упал в море вскоре после взлета.

Новые испытания уже осудили в Японии, Южной Корее, в США. Совет безопасности ООН принял решение провести в пятницу, 15 сентября, экстренное заседание.

11 комментариевк этой статье
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Комментарии11
Комментарии
11
Христофор Врунгель
Зато не получается у А Б, как де-юре состоящем на иждивении госдепа, с объективным анализом и выводами по поведению С.Кореии в противостоянии анклосаксам и...
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