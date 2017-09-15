Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Польша присоединилась к Венгрии в войне против Украины
17 советов от самых старых людей планеты
Россиянка нашла в своей квартире тайник времен Николая II
«Это объявление войны»: в ЛНР на идею ввода миротворцев в Донбасс
Несбывшиеся преемники: кто будет следующим правителем России
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Программу «Жди меня» закрыли
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Ксения Собчак оскорбила Урганта из-за его шуток
СМИ: Эвелина Блёданс о настоящих причинах развода
Вера Брежнева вышла в свет в роскошном образе (фото)
Эвелина Блёданс развелась с мужем
СМИ: 63-летняя Вайкуле показала неувядающую красоту и молодость
Максакова о причине стыда за детей от Тюрина - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
16Последствия урагана «Ирма»
06:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп подписал закон с осуждением расизма

Президент США Дональд Трамп в четверг, 14 сентября, подписал закон, осуждающий расизм в связи с событиями в городе Шарлоттсвилль, штат Вирджиния. Об этом говорится в сообщении Белого дома, поступившем в РИА Новости.

Источник: AP 2017

В законе, в частности, выражаются «глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и поддержка пострадавшим в результате насилия». Документ «отвергает действия белых националистов, сторонников превосходства белой расы, ку-клукс-клана, неонацистов и других группировок, возбуждающих ненависть».

Читайте также
Кинотеатр в США отказался показывать «Унесенных ветром» из-за скандала с расизмом

Также он «призывает президента и членов правительства использовать все возможные ресурсы для устранения угроз со стороны этих группировок».

«Как американцы, мы осуждаем недавнее насилие в Шарлоттсвилле и противостоим насилию и расизму во всех формах», — отметил Трамп. «Вне зависимости от нашего цвета кожи и этнического наследия все мы живем по одним законам, все мы салютуем одному флагу и все мы являемся созданиями единого Бога», — подчеркнул президент.

12 августа в Шарлоттсвилле неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек.

Позднее на шествии против акции ультраправых в толпу на большой скорости въехал автомобиль. Погибла женщина, еще 19 получили ранения. В тот же день двое полицейских, охранявших порядок, погибли при падении вертолета.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Госдеп призвал РФ и Китай проявить нетерпимость к запускам КНДР
Глава «Касперского» приглашен в Конгресс США для дачи показаний
Телефонное минирование: над какими версиями работает ФСБ
РБК: Минфину поручено отказать в гуманитарной поддержке Донбассу
Опрос: более половины россиян недовольны своей зарплатой
На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря
«Зенит» одержал самую крупную победу в сезоне
Спорт
«Зенит» разгромил «Вардар» в Лиге Европы Александр Кокорин не перестает поражать: в матче группового турнира ЛЕ с «Вардаром» форвард «Зенита» сделал дубль и отдал потрясающую голевую передачу пяткой Артему Дзюбе
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь