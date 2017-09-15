Отбор кандидатов на должность мэра Красноярска может пройти 11 октября

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Горсовете рассмотрели проект постановления «О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Красноярска». Согласно документу, выбор финалистов конкурса будет проведен 11 октября.

В пресс-службе парламента отметили, что проект постановления будет рассмотрен на внеочередной сессии, которая намечена на 19 сентября. Если Горсовет примет постановление, то в течение 15 дней со дня его публикации все желающие, достигшие возраста 21 года и не имеющие ограничений в избирательном праве, смогут подавать документы на участие в конкурсе.

Ранее в Горсовете заявили, что намерены провести опрос красноярцев перед выборами главы города. Для этого планируется задействовать социальную сеть Facebook, где каждый желающий сможет оставить свое мнение по поводу предстоящего голосования. С помощью опроса депутаты намерены выяснить, какие критерии оценки кандидата горожане считают самыми важными — профильное образование, опыт управления крупными системами, репутация и тому подобное.

Напомним, действующий глава Красноярска Эдхам Акбулатов был избран на прямых выборах в июне 2012 года сроком на пять лет. Осенью 2014 года в устав Красноярска были внесены изменения, которые отменили прямые выборы главы города.