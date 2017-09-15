Отбор кандидатов на должность мэра Красноярска может пройти 11 октября
Проект постановления рассмотрят на внеочередной сессии Горсовета.
Проект постановления рассмотрят на внеочередной сессии Горсовета.
В Горсовете рассмотрели проект постановления «О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Красноярска». Согласно документу, выбор финалистов конкурса будет проведен 11 октября.
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Ранее в Горсовете заявили, что намерены провести опрос красноярцев перед выборами главы города. Для этого планируется задействовать социальную сеть Facebook, где каждый желающий сможет оставить свое мнение по поводу предстоящего голосования. С помощью опроса депутаты намерены выяснить, какие критерии оценки кандидата горожане считают самыми важными — профильное образование, опыт управления крупными системами, репутация и тому подобное.
Напомним, действующий глава Красноярска Эдхам Акбулатов был избран на прямых выборах в июне 2012 года сроком на пять лет. Осенью 2014 года в устав Красноярска были внесены изменения, которые отменили прямые выборы главы города.
Ранее Акбулатов заявил о повторном выдвижении в мэры Красноярска. В его поддержку выступил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Также имеется информация о возможном участии в выборах Валерия Ревкуца.