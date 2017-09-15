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08:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Дуэль подлодок ТОФ впечатлила военных

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Рязань» и многоцелевая атомная подводная лодка «Кузбасс» Тихоокеанского флота успешно выполнили комплекс торпедных стрельб в дуэльной ситуации, сообщает ИА «Deita. ru».

В соответствии с планом боевой подготовки флота экипажи атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Рязань» и многоцелевой атомной подводной лодки «Кузбасс» в глубоководных морских полигонах Тихоокеанского флота провели торпедные стрельбы в дуэльной ситуации.

Экипажу подводной лодки «Кузбасс» была поставлена задача обнаружить и уничтожить подводную лодку условного противника. В роли «противника» выступал атомный подводный крейсер «Рязань», целью которого была отработка противолодочных задач. Обе лодки скрытно вышли в район проведения маневров, выполняя комплекс мер по маскировке.

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Рязань» первым обнаружил лодку «противника» и произвел торпедную стрельбу по цели. В свою очередь экипаж подводной лодки «Кузбасс» принял все меры для ухода от поражения торпедой с использованием гидроакустических помех и в ответ выпустил две торпеды.

Стрельбы выполнялись практическими боеприпасами (без боевых частей) с максимальным соблюдением требований безопасности. Всего было выпущено три торпеды, которые затем были найдены и подняты из воды катером-торпедоловом, сообщает ТОФ.

Михаил Грач.

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