Дуэль подлодок ТОФ впечатлила военных

В соответствии с планом боевой подготовки флота экипажи атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Рязань» и многоцелевой атомной подводной лодки «Кузбасс» в глубоководных морских полигонах Тихоокеанского флота провели торпедные стрельбы в дуэльной ситуации.

Экипажу подводной лодки «Кузбасс» была поставлена задача обнаружить и уничтожить подводную лодку условного противника. В роли «противника» выступал атомный подводный крейсер «Рязань», целью которого была отработка противолодочных задач. Обе лодки скрытно вышли в район проведения маневров, выполняя комплекс мер по маскировке.

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Рязань» первым обнаружил лодку «противника» и произвел торпедную стрельбу по цели. В свою очередь экипаж подводной лодки «Кузбасс» принял все меры для ухода от поражения торпедой с использованием гидроакустических помех и в ответ выпустил две торпеды.

Стрельбы выполнялись практическими боеприпасами (без боевых частей) с максимальным соблюдением требований безопасности. Всего было выпущено три торпеды, которые затем были найдены и подняты из воды катером-торпедоловом, сообщает ТОФ.