Запад-2017: маршруты движения войск и президенты-наблюдатели
МИНСК, 15 сен — Sputnik. Главная интрига второго дня совместных
МИНСК, 15 сен — Sputnik. Главная интрига второго дня совместных
СМИ перепечатывают информацию высокопоставленного
В четверг
Напомним, что в 2013 году президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко наблюдали за завершающим этапов
Между тем, за первый день учений военные
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Военные инженерных подразделений войск РФ провели разведку путей, по которым выдвигаются войска России и Белоруссии, построили трассу, навели переправы, вырыли окопы и подготовили условные минные поля для отработки эпизодов учений.
Линии связи
На учениях отработаны задачи по
Военные связисты Западного военного округа создали линии связи в назначенных районах, оборудовали пункты управления войсками и узлы связи. При выполнении поставленной задачи было задействовано около 20 пунктов управления, оснащенных цифровыми средствами связи и автоматизации. Специалисты провели каналы передачи информации, работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пункты управления видеоконференцсвязью.
С белорусской стороны организованы тропосферные линии с узлами связи Вооруженных сил Российской Федерации протяженностью 145 километров для организации связи и взаимодействия органов военного управления во время учений. По информации командира 85 БРС (Л) полковника Вадим Гурецкий, связисты в погонах будут работать с надежной, хорошо зарекомендовавшей себя техникой связи: «Цитрус», «Торф», «Мегатрон», «Ярус» и иными образцами.
Перевод предприятий на военное положение
Как ожидается в пятницу, военные вместе с властями регионов РФ отработают ведение территориальной обороны и переход предприятий на режим военного положения в рамках отработки применения автоматизированных систем управления войсками.
На полигоне Осиповичский командиры различных уровней уточняют задачи воинским частям и подразделениям. Помимо охраны и обороны районов сосредоточения, личным составом ведутся специальные войсковые действия в назначенных районах ответственности с целью недопущения проникновения
Тактические эпизоды
Зенитные ракетные системы С-400 и С-300, а также зенитные
В ходе учения будут разыграны различные тактические эпизоды по организации совместного применения коалиционных группировок авиации и войск противовоздушной обороны двух стран в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и вооруженных конфликтах.
Реакция Пентагона
Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса отметила, что Россия и Белоруссия предприняли шаги по обеспечению транспарентности.
Вместе с тем, она выразила опасения по поводу масштабов учений, отметив, что «официальные данные РФ и Беларуси не совпадают со сведениями СМИ».
«Мы будем пристально следить за этими учениями, чтобы выявить любые различия между заявленными данными об участии военнослужащих и техники с действительными сведениями», — сказала она.