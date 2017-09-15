Запад-2017: маршруты движения войск и президенты-наблюдатели

Источник: Sputnik.by

СМИ перепечатывают информацию высокопоставленного военно-дипломатического источника российской газеты «Коммерсант» о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может не приехать в Россию на учения «Запад-2017» и будет наблюдать за их ходом на белорусских полигонах.

В четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может посетить один из компонентов военных учений «Запад». При этом он не уточнял, на территории какой страны находится полигон, на котором президент РФ будет наблюдать за стратегическими командно-штабные учениями.

Напомним, что в 2013 году президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко наблюдали за завершающим этапов российско-белорусских стратегических учений «Запад» на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области.

Между тем, за первый день учений военные автомобильно-дорожные части РФ проложили маршруты движения войск установили на сложных участках комендантские посты, развернули пункты заправки, ремонта техники, а также мобильные пункты контроля, сообщает Западный военный округ Минобороны РФ.

К российско-белорусским учениям подключились военные тыловых, технических и автодорожных подразделений материально-технического обеспечения Западного военного округа, дислоцированные в Ленинградской области.

Военные инженерных подразделений войск РФ провели разведку путей, по которым выдвигаются войска России и Белоруссии, построили трассу, навели переправы, вырыли окопы и подготовили условные минные поля для отработки эпизодов учений.

Линии связи

На учениях отработаны задачи по материально-техническому снабжению войск в ходе боевых мероприятий. Силами дорожно-комендантских служб были обследованы более 1 тысячи километров подъездных путей и автодорог.

Военные связисты Западного военного округа создали линии связи в назначенных районах, оборудовали пункты управления войсками и узлы связи. При выполнении поставленной задачи было задействовано около 20 пунктов управления, оснащенных цифровыми средствами связи и автоматизации. Специалисты провели каналы передачи информации, работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пункты управления видеоконференцсвязью.

С белорусской стороны организованы тропосферные линии с узлами связи Вооруженных сил Российской Федерации протяженностью 145 километров для организации связи и взаимодействия органов военного управления во время учений. По информации командира 85 БРС (Л) полковника Вадим Гурецкий, связисты в погонах будут работать с надежной, хорошо зарекомендовавшей себя техникой связи: «Цитрус», «Торф», «Мегатрон», «Ярус» и иными образцами.

Перевод предприятий на военное положение

Как ожидается в пятницу, военные вместе с властями регионов РФ отработают ведение территориальной обороны и переход предприятий на режим военного положения в рамках отработки применения автоматизированных систем управления войсками.

На полигоне Осиповичский командиры различных уровней уточняют задачи воинским частям и подразделениям. Помимо охраны и обороны районов сосредоточения, личным составом ведутся специальные войсковые действия в назначенных районах ответственности с целью недопущения проникновения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Тактические эпизоды

Зенитные ракетные системы С-400 и С-300, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» на российско-белорусских учениях «Запад-2−17» в сложных условиях уничтожат высотные, маловысотные и баллистические цели.

В ходе учения будут разыграны различные тактические эпизоды по организации совместного применения коалиционных группировок авиации и войск противовоздушной обороны двух стран в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и вооруженных конфликтах.

Реакция Пентагона

Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса отметила, что Россия и Белоруссия предприняли шаги по обеспечению транспарентности.

Вместе с тем, она выразила опасения по поводу масштабов учений, отметив, что «официальные данные РФ и Беларуси не совпадают со сведениями СМИ».