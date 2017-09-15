Медведев отметил мощный потенциал Новосибирской области
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
По словам Медведева, вся история Новосибирской области создана мужественными, трудолюбивыми и талантливыми людьми — теми, кто осваивал Сибирь, развивал промышленность, сельское хозяйство, науку.
«Сегодня мощный потенциал Новосибирской области дает ей серьезные конкурентные преимущества, позволяет привлекать инвестиции в ключевые отрасли. Закономерно, что ваш регион занимает высокие позиции в создании наукоемких инновационных производств», — говорится в телеграмме премьера, опубликованной на сайте правительства.
Медведев напомнил, что именно в Новосибирской области находится знаменитый Академгородок, работают
Медведев выразил уверенность, что жители области справятся с решением самых сложных задач, которые стоят перед регионом, и достигнут новых успехов.
«А поможет вам в этом целеустремленность, профессионализм и любовь к родной земле. Желаю всем жителям Новосибирской области здоровья, удачи и всего самого доброго», — говорится в послании.