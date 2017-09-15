Медведев отметил мощный потенциал Новосибирской области

Источник: РИА Новости

По словам Медведева, вся история Новосибирской области создана мужественными, трудолюбивыми и талантливыми людьми — теми, кто осваивал Сибирь, развивал промышленность, сельское хозяйство, науку.

«Сегодня мощный потенциал Новосибирской области дает ей серьезные конкурентные преимущества, позволяет привлекать инвестиции в ключевые отрасли. Закономерно, что ваш регион занимает высокие позиции в создании наукоемких инновационных производств», — говорится в телеграмме премьера, опубликованной на сайте правительства.

Медведев напомнил, что именно в Новосибирской области находится знаменитый Академгородок, работают бизнес-инкубаторы и технопарки, в которых реализуются перспективные проекты в нано-, био-, медицинских и других технологиях. По словам премьера, в регионе создают новые лекарства и разрабатывают современные методы лечения, продвигают IT-разработки российских специалистов. Он подчеркнул, что это делает российскую экономику более сильной и устойчивой.

Медведев выразил уверенность, что жители области справятся с решением самых сложных задач, которые стоят перед регионом, и достигнут новых успехов.