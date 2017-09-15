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09:09 (мск), источник: РИА Новости

Медведев отметил мощный потенциал Новосибирской области

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей Новосибирской области с 80-летием со дня образования региона и отметил его мощный потенциал, который позволяет привлекать инвестиции в ключевые отрасли.

Источник: РИА Новости

По словам Медведева, вся история Новосибирской области создана мужественными, трудолюбивыми и талантливыми людьми — теми, кто осваивал Сибирь, развивал промышленность, сельское хозяйство, науку.

«Сегодня мощный потенциал Новосибирской области дает ей серьезные конкурентные преимущества, позволяет привлекать инвестиции в ключевые отрасли. Закономерно, что ваш регион занимает высокие позиции в создании наукоемких инновационных производств», — говорится в телеграмме премьера, опубликованной на сайте правительства.

Медведев напомнил, что именно в Новосибирской области находится знаменитый Академгородок, работают бизнес-инкубаторы и технопарки, в которых реализуются перспективные проекты в нано-, био-, медицинских и других технологиях. По словам премьера, в регионе создают новые лекарства и разрабатывают современные методы лечения, продвигают IT-разработки российских специалистов. Он подчеркнул, что это делает российскую экономику более сильной и устойчивой.

Медведев выразил уверенность, что жители области справятся с решением самых сложных задач, которые стоят перед регионом, и достигнут новых успехов.

«А поможет вам в этом целеустремленность, профессионализм и любовь к родной земле. Желаю всем жителям Новосибирской области здоровья, удачи и всего самого доброго», — говорится в послании.

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