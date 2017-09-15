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09:16 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров совершает рабочую поездку в Дубовский район

Сегодня губернатор Андрей Бочаров рано утром выехал в Дубовский район.

Источник: РИАЦ

Адрес рабочей поездки выбран не случайно — губернатор обещал, что приедет к дубовчанам в сентябре. И обещание своё сдержал.

Губернатор планирует осмотреть ряд объектов района, ознакомиться с работой социальных учреждений. В программе рабочей поездки — также встреча с жителями, на которой будут обсуждены животрепещущие вопросы жизни дубовчан.

Рабочие поездки Андрея Бочарова в районы области носят регулярный характер. По словам самого губернатора, встречи с людьми глаза в глаза позволяют наилучшим образом изучать обстановку на местах.

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