Парковку у посольства США в Москве сделали общедоступной

Источник: AP 2017

«В связи с острой нехваткой парковочных мест по адресу: Большой Девятинский переулок парковки на этой улице теперь доступны для всех», — сообщили в АМПП РИА «Новости».

Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США не считают «местью» России устранение парковок перед своими генконсульствами.

Перед этим стало известно, что парковки у диппредставительств США пропали в ряде городов РФ. Так, была ликвидирована нелегальная парковка у посольства США в Санкт-Петербурге.