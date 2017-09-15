Парковку у посольства США в Москве сделали общедоступной
Парковочные места в Большом Девятинском переулке в Москве возле посольства США стали общедоступными, сообщил представитель администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Парковочные места в Большом Девятинском переулке в Москве возле посольства США стали общедоступными, сообщил представитель администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США не считают «местью» России устранение парковок перед своими генконсульствами.
Перед этим стало известно, что парковки у диппредставительств США пропали в ряде городов РФ. Так, была ликвидирована нелегальная парковка у посольства США в Санкт-Петербурге.
Парковочных мест также лишили дипломатов США и Великобритании в Екатеринбурге. В частности, на обочине проезжей части были убраны знаки, разрешающие дипломатам парковать свои машины. Аналогичные меры были приняты во Владивостоке.