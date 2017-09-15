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09:51 (мск), источник: Известия

Парковку у посольства США в Москве сделали общедоступной

Парковочные места в Большом Девятинском переулке в Москве возле посольства США стали общедоступными, сообщил представитель администратора московского парковочного пространства (АМПП).

Источник: AP 2017
«В связи с острой нехваткой парковочных мест по адресу: Большой Девятинский переулок парковки на этой улице теперь доступны для всех», — сообщили в АМПП РИА «Новости».

Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США не считают «местью» России устранение парковок перед своими генконсульствами.

Перед этим стало известно, что парковки у диппредставительств США пропали в ряде городов РФ. Так, была ликвидирована нелегальная парковка у посольства США в Санкт-Петербурге.

Парковочных мест также лишили дипломатов США и Великобритании в Екатеринбурге. В частности, на обочине проезжей части были убраны знаки, разрешающие дипломатам парковать свои машины. Аналогичные меры были приняты во Владивостоке.

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