Глава полиции Екатеринбурга избавился от приставки «врио»
14 сентября.
14 сентября.
Начальником УМВД по Екатеринбургу официально стал Сергей Кулагин. Приказ о его назначении был подписан 14 сентября 2017 года, пояснили «Уралинформбюро» в
Ранее Кулагин исполнял обязанности начальника. Он возглавил ведомство после того, как в июне прежний руководитель городской полиции Игорь Трифонов был назначен начальником УМВД по
Стоит отметить, что до этого в течение 5 с половиной лет Кулагин возглавлял отдел полиции № 14 (Эльмаш).