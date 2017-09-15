Глава полиции Екатеринбурга избавился от приставки «врио»

Начальником УМВД по Екатеринбургу официально стал Сергей Кулагин. Приказ о его назначении был подписан 14 сентября 2017 года, пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе городского главка.

Ранее Кулагин исполнял обязанности начальника. Он возглавил ведомство после того, как в июне прежний руководитель городской полиции Игорь Трифонов был назначен начальником УМВД по Карачаево-Черкесии.