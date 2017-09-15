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09:52 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинец в Госдуме предложили регламентировать полеты пчел

Инициатор нового законопроекта челябинец Вадим Белоусов: пчелы летают, не имея никакого закона.

Бизнес-партнер экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, депутат Госдумы от фракции «Справедливой России» Вадим Белоусов выступил с предложением законодательно регламентировать полет пчел. Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

«Я хотел бы обратиться к теме пчел. До сих пор эти насекомые летают, не имея закона, регламентирующего их деятельность. Надеюсь, законодательный процесс в этом вопросе будет завершен, что принесет несомненную пользу не только пчелам, но и людям, занимающимся производством меда», — подчеркнул Вадим Белоусов.

Как пчелы будут понимать новый закон Белоусов не объяснил.

«Это шутка у вас? Вы всерьез предлагаете регламентировать полет пчел или пчеловодов? Пчеловоды пока не летают. Надо разделить пчел от пчеловодов», — поинтересовался председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

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Интернет бурно отреагировал на законотворческую идею челябинца:

 — В самом деле, они же попадают под правила полета по приборам.

— В меня возле самого дома одна сумасшедшая пчелка чуть не врезалась пару дней назад, что-то тяжелое тащила. За такое надо запрещать летать.

 — Пчелиное ГАИ будет?

 — Всё правильно. Разрешение на полёты, лицензия на каждую пчелу, обязательное предупреждение диспетчера, с сообщением плана полёта, выбранных эшелонов.

В своем заключительном слове глава Минсельхоза России Александр Ткачев под смех в зале заверил: «С завтрашнего дня начнем с закона о пчелах».

Напомним, ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в ходе «правительственного часа» в Госдуме заявил о необходимости создания федерального закона о пчеловодстве.

Добавим в 2011 году Вадим Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область, избравших по спискам «Единой России». Сейчас в Гордуме он представляет Кировскую область.

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