Челябинец в Госдуме предложили регламентировать полеты пчел

Бизнес-партнер экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, депутат Госдумы от фракции «Справедливой России» Вадим Белоусов выступил с предложением законодательно регламентировать полет пчел. Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

«Я хотел бы обратиться к теме пчел. До сих пор эти насекомые летают, не имея закона, регламентирующего их деятельность. Надеюсь, законодательный процесс в этом вопросе будет завершен, что принесет несомненную пользу не только пчелам, но и людям, занимающимся производством меда», — подчеркнул Вадим Белоусов.

Как пчелы будут понимать новый закон Белоусов не объяснил.

«Это шутка у вас? Вы всерьез предлагаете регламентировать полет пчел или пчеловодов? Пчеловоды пока не летают. Надо разделить пчел от пчеловодов», — поинтересовался председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EuF1qoRA8-w?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Интернет бурно отреагировал на законотворческую идею челябинца:

— В самом деле, они же попадают под правила полета по приборам.

— В меня возле самого дома одна сумасшедшая пчелка чуть не врезалась пару дней назад, что-то тяжелое тащила. За такое надо запрещать летать.

— Пчелиное ГАИ будет?

— Всё правильно. Разрешение на полёты, лицензия на каждую пчелу, обязательное предупреждение диспетчера, с сообщением плана полёта, выбранных эшелонов.

В своем заключительном слове глава Минсельхоза России Александр Ткачев под смех в зале заверил: «С завтрашнего дня начнем с закона о пчелах».

Напомним, ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в ходе «правительственного часа» в Госдуме заявил о необходимости создания федерального закона о пчеловодстве.