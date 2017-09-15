Челябинец в Госдуме предложили регламентировать полеты пчел
Инициатор нового законопроекта челябинец Вадим Белоусов: пчелы летают, не имея никакого закона.
Инициатор нового законопроекта челябинец Вадим Белоусов: пчелы летают, не имея никакого закона.
«Я хотел бы обратиться к теме пчел. До сих пор эти насекомые летают, не имея закона, регламентирующего их деятельность. Надеюсь, законодательный процесс в этом вопросе будет завершен, что принесет несомненную пользу не только пчелам, но и людям, занимающимся производством меда», — подчеркнул Вадим Белоусов.
Как пчелы будут понимать новый закон Белоусов не объяснил.
«Это шутка у вас? Вы всерьез предлагаете регламентировать полет пчел или пчеловодов? Пчеловоды пока не летают. Надо разделить пчел от пчеловодов», — поинтересовался председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Интернет бурно отреагировал на законотворческую идею челябинца:
— В самом деле, они же попадают под правила полета по приборам.
— В меня возле самого дома одна сумасшедшая пчелка чуть не врезалась пару дней назад,
— Пчелиное ГАИ будет?
— Всё правильно. Разрешение на полёты, лицензия на каждую пчелу, обязательное предупреждение диспетчера, с сообщением плана полёта, выбранных эшелонов.
В своем заключительном слове глава Минсельхоза России Александр Ткачев под смех в зале заверил: «С завтрашнего дня начнем с закона о пчелах».
Напомним, ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в ходе «правительственного часа» в Госдуме заявил о необходимости создания федерального закона о пчеловодстве.
Добавим в 2011 году Вадим Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область, избравших по спискам «Единой России». Сейчас в Гордуме он представляет Кировскую область.