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10:04 (мск), источник: Tengrinews

Божко высказался о разговорах об исчезновении кириллицы

Заместитель председателя Мажилиса Парламента РК, член Ассамблеи народа Казахстана Владимир Божко отметил, что Президент Казахстана создал условия для безболезненного перехода на латиницу, не создав сложностей для других этносов, проживающих в республике, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Об этом Божко заявил в ходе обсуждения перехода на латиницу в Ассамблее народа Казахстана.

«Во-первых, мы в обязательном порядке, вся наша молодежь учит три языка. То есть здесь какие-то рассуждения о том, что мы оторвемся от мощного пласта российской культуры, российских знаний и экономики, якобы утратив знание кириллицы, они абсолютно необоснованно. (…) Президент эти шаги, тактично, по-великому привел наше общество к тому, что трехязычие. Сейчас среди молодежи стремление освоить английский язык, который является одним из условий успеха реализации своих интеллектуальных способностей. Латиница ведь только подтолкнет — легче будет осваивать казахский язык. Поскольку к английскому все тянуться, а тут на латинице будет (казахский) язык, который мы сейчас все в обязательном порядке учим. То есть это дополнительный плюс, который скажется на других этносах», — выразил мнение Владимир Божко.

«Мы, в Ассоциации русских и славянских казачьих организаций работаем по разъяснению и локализации той озабоченности, которая возникла на первом этапе, что у нас мол исчезнет кириллица. Как она может исчезнуть, кириллица? Если у нас обязательное изучение трех языков в школе! Сдача экзаменов на казахском и русском, то есть мы получаем полиязычное общество, которое будет иметь экономические, стратегические и культурные выгоды на общем поле сотрудничества народов», — считает Владимир Божко.

Он считает, что переход на латиницу в Казахстане позволит быстрее освоить язык русскоговорящему населению.

«Это позволит славянской составляющей этно-культурных объединений быстрее освоить казахский язык, еще быть продвинутыми и в том, что кириллица не исчезнет. (…) То решение, которое Президент вложил в Конституцию, что русский язык является языком межнационального общения, я однозначно хочу сказать, что не далеко то время, когда казахский язык будет языком межнационального общения в нашей стране. То, что вкладывает Президент, политическую волю и то, что вкладывает правительство, я думаю, что мы к этому придем. И тогда у нас будет три языка межнационального общения, и английский, и казахский, и русский. Кто его знает, может и китайский», — выразил Владимир Божко.

Завершая выступление вице-спикер Мажилиса отметил, что со временем предложенные в новом варианте казахского алфавита диграфы буду восприниматься легко.

«Уважаемые коллеги, отдельные транскрипции китайских иероглифов так читаются, что их невозможно читать, с позиции привыкшего к кириллице. Но ничего, китайский же живет. И у нас, когда мы научимся воспринимать то или иное сочетание букв — будет обозначать не то, что ты читаешь с позиции русского языка, а с позиции казахского, все вопросы снимутся», — резюмировал Владимир Божко.

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