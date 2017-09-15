Божко высказался о разговорах об исчезновении кириллицы

Источник: Tengrinews

Об этом Божко заявил в ходе обсуждения перехода на латиницу в Ассамблее народа Казахстана.

«Во-первых, мы в обязательном порядке, вся наша молодежь учит три языка. То есть здесь какие-то рассуждения о том, что мы оторвемся от мощного пласта российской культуры, российских знаний и экономики, якобы утратив знание кириллицы, они абсолютно необоснованно. (…) Президент эти шаги, тактично, по-великому привел наше общество к тому, что трехязычие. Сейчас среди молодежи стремление освоить английский язык, который является одним из условий успеха реализации своих интеллектуальных способностей. Латиница ведь только подтолкнет — легче будет осваивать казахский язык. Поскольку к английскому все тянуться, а тут на латинице будет (казахский) язык, который мы сейчас все в обязательном порядке учим. То есть это дополнительный плюс, который скажется на других этносах», — выразил мнение Владимир Божко.

«Мы, в Ассоциации русских и славянских казачьих организаций работаем по разъяснению и локализации той озабоченности, которая возникла на первом этапе, что у нас мол исчезнет кириллица. Как она может исчезнуть, кириллица? Если у нас обязательное изучение трех языков в школе! Сдача экзаменов на казахском и русском, то есть мы получаем полиязычное общество, которое будет иметь экономические, стратегические и культурные выгоды на общем поле сотрудничества народов», — считает Владимир Божко.

Он считает, что переход на латиницу в Казахстане позволит быстрее освоить язык русскоговорящему населению.

«Это позволит славянской составляющей этно-культурных объединений быстрее освоить казахский язык, еще быть продвинутыми и в том, что кириллица не исчезнет. (…) То решение, которое Президент вложил в Конституцию, что русский язык является языком межнационального общения, я однозначно хочу сказать, что не далеко то время, когда казахский язык будет языком межнационального общения в нашей стране. То, что вкладывает Президент, политическую волю и то, что вкладывает правительство, я думаю, что мы к этому придем. И тогда у нас будет три языка межнационального общения, и английский, и казахский, и русский. Кто его знает, может и китайский», — выразил Владимир Божко.

Завершая выступление вице-спикер Мажилиса отметил, что со временем предложенные в новом варианте казахского алфавита диграфы буду восприниматься легко.