Путин рассказал о поддержке бизнеса в Новосибирской области

Источник: РИА Новости

«Отрадно, что заложенный вашими предшественниками потенциал сегодня приумножается. Сибиряки всегда славились трудолюбием и особой, деловой хваткой. И потому в области успешно реализуются масштабные инициативы, нацеленные на поддержку предпринимательской активности, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, создание новых, современных рабочих мест», — говорится в телеграмме.

Путин также подчеркнул, что эффективно используются возможности региона как ключевого транспортного узла Сибири для расширения межрегиональных и международных связей.