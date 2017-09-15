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10:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Лискинском районе назначат нового члена ТИК

Полномочия назначенного по предложению «Гражданской Платформы» члена досрочно прекратились.

Источник: РИА "Воронеж"

Избирательная комиссия Воронежской области объявила прием предложений по кандидатуре для назначения членом территориальной избирательной комиссии Лискинского района с правом решающего голоса в четверг, 14 сентября.

Документы принимают с 14 сентября по 13 октября 2017 года по адресу: Воронеж, пл. Ленина, д. 1, каб. 109, 112. Телефон: 277 55 41.

График приема документов: понедельник-четверг — с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 16:45, перерыв — с 13:00 до 13:45.

Перечень и образцы документов, необходимых для внесения предложений по кандидатуре для назначения членом территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, можно получить в Избирательной комиссии Воронежской области, территориальной избирательной комиссии Лискинского района или в разделе «Политические партии» официального сайта избиркома Воронежской области.

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