В Лискинском районе назначат нового члена ТИК
Полномочия назначенного по предложению «Гражданской Платформы» члена досрочно прекратились.
Полномочия назначенного по предложению «Гражданской Платформы» члена досрочно прекратились.
Избирательная комиссия Воронежской области объявила прием предложений по кандидатуре для назначения членом территориальной избирательной комиссии Лискинского района с правом решающего голоса в четверг, 14 сентября.
Документы принимают с 14 сентября по 13 октября 2017 года по адресу: Воронеж, пл. Ленина, д. 1, каб. 109, 112. Телефон: 277 55 41.
График приема документов:
Перечень и образцы документов, необходимых для внесения предложений по кандидатуре для назначения членом территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, можно получить в Избирательной комиссии Воронежской области, территориальной избирательной комиссии Лискинского района или в разделе «Политические партии» официального сайта избиркома Воронежской области.