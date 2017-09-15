В Лискинском районе назначат нового члена ТИК

Источник: РИА "Воронеж"

Избирательная комиссия Воронежской области объявила прием предложений по кандидатуре для назначения членом территориальной избирательной комиссии Лискинского района с правом решающего голоса в четверг, 14 сентября.

Документы принимают с 14 сентября по 13 октября 2017 года по адресу: Воронеж, пл. Ленина, д. 1, каб. 109, 112. Телефон: 277 55 41.

График приема документов: понедельник-четверг — с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 16:45, перерыв — с 13:00 до 13:45.