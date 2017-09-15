Андрей Бочаров проверил ход благоустройства сельских поселений Дубовского района

Источник: РИАЦ

В ее программе — инспектирование хода реализации проектов благоустройства населенных пунктов.

Первым объектом, который проверил губернатор, стал Парк Победы в Песковатском сельском поселении. Центр села, где расположен памятник воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, пришел в запустение.

В рамках комплексной реализации областных программ благоустройства поселению были выделены средства на обновление территории. Финансирование проектов велось также по региональной программе формирования доступной среды.

Работы в Песковатке начались в конце июля, когда определился подрядчик — ООО «Агромеханика». За месяц с небольшим здесь была выложена тротуарная плитка и реконструирован памятник. Установлены малые архитектурные формы, смонтирована система орошения. Совсем скоро, а сдача проекта запланирована на начало октября, жители Песковатки получат детскую площадку и спортивную зону с тренажерами. Кстати, в разработке проекта принимали участие дети. В начале года был объявлен конкурс — юные селяне выразили свои идеи в рисунках и планах. Школьники хотели, чтобы у них были спортплощадка, тренажеры и теннисный корт.

— И наши пожелания учтены на 80%. Приятно, что взрослые доверили нам составление такого проекта, — рассказала 11-классница Юля Антипина.

Жители отмечают, что уже сейчас центр преобразился. Однако рядом с Парком Победы находится школа: фасад учебного заведения выступает контрастно на фоне благоустраиваемой территории.

Глава региона проверил ход работ, которые будут завершены в сентябре. Губернатор обратил внимание на неприглядность сельской школы. Он подчеркнул, что соседство благоустраиваемого парка и школы в таком виде невозможно.

— На выполнение программы нам установлен срок — 1 октября. Но сроки не так важны. Гораздо важнее качество. Даже если мы благоустроим один парк, то подобное состояние школы рядом не может никого устроить. Тут работать еще и работать, — сказал Андрей Бочаров.

Губернатор главе Дубовского района Александру Ляшенко поставил задачу оказать помощь в комплексном благоустройстве села.

В рабочей поездке Андрей Бочаров осмотрит стадион и берегоукрепеление Волгоградского водохранилища в городском поселении — городе Дубовке, посетит дубовские учреждения здравоохранения и встретится с активом района.