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10:24 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров проверил ход благоустройства сельских поселений Дубовского района

Сегодня глава региона Андрей Бочаров проверил ход благоустройства сельских поселений Дубовского района.

Источник: РИАЦ

В ее программе — инспектирование хода реализации проектов благоустройства населенных пунктов.

Первым объектом, который проверил губернатор, стал Парк Победы в Песковатском сельском поселении. Центр села, где расположен памятник воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, пришел в запустение.

В рамках комплексной реализации областных программ благоустройства поселению были выделены средства на обновление территории. Финансирование проектов велось также по региональной программе формирования доступной среды.

Работы в Песковатке начались в конце июля, когда определился подрядчик — ООО «Агромеханика». За месяц с небольшим здесь была выложена тротуарная плитка и реконструирован памятник. Установлены малые архитектурные формы, смонтирована система орошения. Совсем скоро, а сдача проекта запланирована на начало октября, жители Песковатки получат детскую площадку и спортивную зону с тренажерами. Кстати, в разработке проекта принимали участие дети. В начале года был объявлен конкурс — юные селяне выразили свои идеи в рисунках и планах. Школьники хотели, чтобы у них были спортплощадка, тренажеры и теннисный корт.

— И наши пожелания учтены на 80%. Приятно, что взрослые доверили нам составление такого проекта, — рассказала 11-классница Юля Антипина.

Жители отмечают, что уже сейчас центр преобразился. Однако рядом с Парком Победы находится школа: фасад учебного заведения выступает контрастно на фоне благоустраиваемой территории.

Глава региона проверил ход работ, которые будут завершены в сентябре. Губернатор обратил внимание на неприглядность сельской школы. Он подчеркнул, что соседство благоустраиваемого парка и школы в таком виде невозможно.

— На выполнение программы нам установлен срок — 1 октября. Но сроки не так важны. Гораздо важнее качество. Даже если мы благоустроим один парк, то подобное состояние школы рядом не может никого устроить. Тут работать еще и работать, — сказал Андрей Бочаров.

Губернатор главе Дубовского района Александру Ляшенко поставил задачу оказать помощь в комплексном благоустройстве села.

В рабочей поездке Андрей Бочаров осмотрит стадион и берегоукрепеление Волгоградского водохранилища в городском поселении — городе Дубовке, посетит дубовские учреждения здравоохранения и встретится с активом района.

Благоустройство территории — создание комфыортных условий жизни людей — задачи, которые стоят перед всеми уровнями власти региона. В Волгоградской области начиная с 2014 года ведется системная работа по реализации целевых благоустройства. Результатами ее стали 43 обновленных территории в 36 муниципалитетах. По программе «Наш двор — наш дом», стартовавшей в Волгограде и поддержанной федеральным центром, в прошлом году в 58 волгоградских дворах были отремонтировали асфальтовое покрытие, в 67 — установлены детские площадки. В 2017 году работы продолжаются на территории всей области: проекты по программам реализуются в 97 муниципальных образованиях, среди которых — центральные усадьбы. В этом году целевые средства получили Городищенский, Дубовский, Жирновский, Киквидзенский, Клетский, Котельниковский, Ленинский, Ольховский, Палласовский районы, города Фролово, Михайловка и Волгоград. На деньги областных и федеральных грантов установлены 145 детских площадок. В 2017 году 270 миллионов рублей направлены на благоустройство центральных усадеб сельских поселений: по три миллиона рублей на реализацию 90 проектов. Регион участвует также в приоритетном федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». В общей сложности на проекты благоустройства в 2017 году направлено более 823 миллиона рублей. Выполнение обязательств берут на себя главы муниципальных образований. Контроль осуществляют профильные ведомства администрации региона и жители Волгоградской области.

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