Андрей Бочаров проверил ход благоустройства сельских поселений Дубовского района
Сегодня глава региона Андрей Бочаров проверил ход благоустройства сельских поселений Дубовского района.
Сегодня глава региона Андрей Бочаров проверил ход благоустройства сельских поселений Дубовского района.
В ее программе — инспектирование хода реализации проектов благоустройства населенных пунктов.
Первым объектом, который проверил губернатор, стал Парк Победы в Песковатском сельском поселении. Центр села, где расположен памятник воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, пришел в запустение.
В рамках комплексной реализации областных программ благоустройства поселению были выделены средства на обновление территории. Финансирование проектов велось также по региональной программе формирования доступной среды.
Работы в Песковатке начались в конце июля, когда определился подрядчик — ООО «Агромеханика». За месяц с небольшим здесь была выложена тротуарная плитка и реконструирован памятник. Установлены малые архитектурные формы, смонтирована система орошения. Совсем скоро, а сдача проекта запланирована на начало октября, жители Песковатки получат детскую площадку и спортивную зону с тренажерами. Кстати, в разработке проекта принимали участие дети. В начале года был объявлен конкурс — юные селяне выразили свои идеи в рисунках и планах. Школьники хотели, чтобы у них были спортплощадка, тренажеры и теннисный корт.
— И наши пожелания учтены на 80%. Приятно, что взрослые доверили нам составление такого проекта, — рассказала 11-классница Юля Антипина.
Глава региона проверил ход работ, которые будут завершены в сентябре. Губернатор обратил внимание на неприглядность сельской школы. Он подчеркнул, что соседство благоустраиваемого парка и школы в таком виде невозможно.
— На выполнение программы нам установлен срок — 1 октября. Но сроки не так важны. Гораздо важнее качество. Даже если мы благоустроим один парк, то подобное состояние школы рядом не может никого устроить. Тут работать еще и работать, — сказал Андрей Бочаров.
Губернатор главе Дубовского района Александру Ляшенко поставил задачу оказать помощь в комплексном благоустройстве села.
В рабочей поездке Андрей Бочаров осмотрит стадион и берегоукрепеление Волгоградского водохранилища в городском поселении — городе Дубовке, посетит дубовские учреждения здравоохранения и встретится с активом района.
Благоустройство территории — создание комфыортных условий жизни людей — задачи, которые стоят перед всеми уровнями власти региона. В Волгоградской области начиная с 2014 года ведется системная работа по реализации целевых благоустройства. Результатами ее стали 43 обновленных территории в 36 муниципалитетах. По программе «Наш двор — наш дом», стартовавшей в Волгограде и поддержанной федеральным центром, в прошлом году в 58 волгоградских дворах были отремонтировали асфальтовое покрытие, в 67 — установлены детские площадки. В 2017 году работы продолжаются на территории всей области: проекты по программам реализуются в 97 муниципальных образованиях, среди которых — центральные усадьбы. В этом году целевые средства получили Городищенский, Дубовский, Жирновский, Киквидзенский, Клетский, Котельниковский, Ленинский, Ольховский, Палласовский районы, города Фролово, Михайловка и Волгоград. На деньги областных и федеральных грантов установлены 145 детских площадок. В 2017 году 270 миллионов рублей направлены на благоустройство центральных усадеб сельских поселений: по три миллиона рублей на реализацию 90 проектов. Регион участвует также в приоритетном федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». В общей сложности на проекты благоустройства в 2017 году направлено более 823 миллиона рублей. Выполнение обязательств берут на себя главы муниципальных образований. Контроль осуществляют профильные ведомства администрации региона и жители Волгоградской области.