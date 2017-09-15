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10:39 (мск), источник: Newslab.ru

Горсовету Красноярска предложили дату конкурса для кандидатов в мэры

Комиссия по городскому самоуправлению Красноярского городского совета депутатов предложила провести конкурс по отбору кандидатов на пост главы города 11 октября 2017 года.

Источник: Reuters

Теперь эту дату должна утвердить ближайшая сессия городского парламента 19 сентября 2017 года.

«Если это произойдет, то в 15-дневный срок с момента опубликования этого решения, любой гражданин в возрасте от 21 года, не имеющий ограничений пассивного избирательного права, сможет подать документы на участие в конкурсе», — говорят в горсовете.

Полномочия действующего мэра Красноярска Эдхама Акбулатова закончились 11 сентября этого года. В связи с этим горсовет должен был назначить дату проведения конкурса не позднее чем через 30 дней после этого.

Отбирать кандидатов будет специальная комиссия из десяти человек, пятеро из которых — представители горсовета, а еще пятерых назначит губернатор Красноярского края.

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