Знак «Воронеж — город воинской славы» в День города получат 6 человек
Мэр Александр Гусев подписал постановление о награждении шестерых горожан знаком «Воронеж — город воинской славы».
Мэр Александр Гусев подписал постановление о награждении шестерых горожан знаком «Воронеж — город воинской славы».
Памятный знак получат жители, «заслужившие уважение населения» и внесшие вклад в «формирование авторитета города», процитировала документ
Награды удостоятся Герой Социалистического Труда Владимир Бирюков, заслуженный учитель РФ Зоя Корниенко, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Соцтруда Леонид Кудрявцев, хирург Воронежского областного противотуберкулезного диспансера, заслуженный врач РФ Алексей Плетнев, заслуженный изобретатель РФ Лев Петров и депутат облдумы, предприниматель и общественный деятель Евгений Хамин. Ранее глава города выпустил отдельное постановление о вручении памятного знака бывшему мэру и Почетному гражданину Воронежа Александру Ковалеву. Вручение состоялось в день 75-летия Ковалева.
Горожане, заслужившие знак, получат и денежное поощрение — 10 минимальных размеров оплаты труда. Фамилии, имена и отчества новых кавалеров памятного знака занесут в специальную Книгу награжденных.
В 2016 году губернатор Алексей Гордеев в День города вручил знак «Воронеж — город воинской славы» участникам Великой Отечественной войны Евгению Анцупову и Анатолию Кокореву, заместителю начальника