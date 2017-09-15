Знак «Воронеж — город воинской славы» в День города получат 6 человек

Источник: РИА "Воронеж"

Памятный знак получат жители, «заслужившие уважение населения» и внесшие вклад в «формирование авторитета города», процитировала документ пресс-служба горадминистрации. Вручение пройдет на церемонии открытия праздника возле Воронежского оперного театра около 12:00 субботы, 16 сентября.

Награды удостоятся Герой Социалистического Труда Владимир Бирюков, заслуженный учитель РФ Зоя Корниенко, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Соцтруда Леонид Кудрявцев, хирург Воронежского областного противотуберкулезного диспансера, заслуженный врач РФ Алексей Плетнев, заслуженный изобретатель РФ Лев Петров и депутат облдумы, предприниматель и общественный деятель Евгений Хамин. Ранее глава города выпустил отдельное постановление о вручении памятного знака бывшему мэру и Почетному гражданину Воронежа Александру Ковалеву. Вручение состоялось в день 75-летия Ковалева.

Горожане, заслужившие знак, получат и денежное поощрение — 10 минимальных размеров оплаты труда. Фамилии, имена и отчества новых кавалеров памятного знака занесут в специальную Книгу награжденных.