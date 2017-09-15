В Калининграде названа дата инаугурации Алиханова
В Калининграде сегодня, 15 сентября 2017 года, председатель Избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская вручила Антону Алиханову удостоверение об избрании губернатором.
В Калининграде сегодня, 15 сентября 2017 года, председатель Избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская вручила Антону Алиханову удостоверение об избрании губернатором.
Вручение документа состоялось в здании облправительства в присутствии председателя областной думы Марины Оргеевой.
14 сентября члены Избирательной комиссии Калининградской области единогласно приняли решение, в соответствии с которым выборы губернатора Калининградской области 10 сентября признаны состоявшимися и действительными. За Антона Алиханова проголосовали 81,06% избирателей, пришедших на выборы, прокомментировали в Калининграде собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в
Марина Оргеева сообщила, что 29 сентября состоится торжественное заседание облдумы по случаю вступления в должность губернатора Калининградской области Антона Алиханова.