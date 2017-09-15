В Калининграде названа дата инаугурации Алиханова

14 сентября члены Избирательной комиссии Калининградской области единогласно приняли решение, в соответствии с которым выборы губернатора Калининградской области 10 сентября признаны состоявшимися и действительными. За Антона Алиханова проголосовали 81,06% избирателей, пришедших на выборы, прокомментировали в Калининграде собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в пресс-службе правительства Калининградской области. По законодательству для победы в выборах требуется получить более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.