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10:48 (мск), источник: Янтарный край

В Калининграде названа дата инаугурации Алиханова

В Калининграде сегодня, 15 сентября 2017 года, председатель Избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская вручила Антону Алиханову удостоверение об избрании губернатором.

Источник: РИА "Новости"

Вручение документа состоялось в здании облправительства в присутствии председателя областной думы Марины Оргеевой.

14 сентября члены Избирательной комиссии Калининградской области единогласно приняли решение, в соответствии с которым выборы губернатора Калининградской области 10 сентября признаны состоявшимися и действительными. За Антона Алиханова проголосовали 81,06% избирателей, пришедших на выборы, прокомментировали в Калининграде собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в пресс-службе правительства Калининградской области. По законодательству для победы в выборах требуется получить более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Марина Оргеева сообщила, что 29 сентября состоится торжественное заседание облдумы по случаю вступления в должность губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

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