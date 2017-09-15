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12:02 (мск), источник: Noi.md

Додон: Я не могу и не приму кандидатуру Стурзы

Глава государства Игорь Додон твердо заявляет, что не может и не утвердит кандидатуру правящей коалицией на должность министра обороны, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Заявления были сделаны в эфире передачи «În PROfunzime» на телеканале PRO TV Chisinau.

Президент утверждает, что он не изменит свою позицию по этому вопросу. По его мнению, все граждане понимают, что министр обороны должен быть профессионалом.

«Эта кандидатура не может быть принята и не будет утверждена президентом. Я буду настаивать на продвижении профессионала», — подчеркнул Додон.

По словам главы государства, кандидат, предложенный властями, вызывает и большие вопросы, касающиеся его целостности. «Когда он был советником, то получал зарплату из-за границы», — указал Додон.

Комментируя решение Конституционного суда, в котором говорится, что президент обязан утвердить кандидатуру, если она повторно представлена правительством и парламентом, Игорь Додон сказал, что КС интерпретирует некоторые нормы Конституции. Согласно Додону, Основной закон, на котором он присягнул, не указывает, что президент обязан принять предложение во второй раз.

«Идите и включите это положение в Конституцию, и тогда сможете говорить о нарушении Конституции», — сказал глава государства.

По словам президента, у правительства сейчас есть два решения: либо пересмотреть свою позицию и предложить другого кандидата, либо попытаться назначить этого кандидата в качестве министра обороны без указа президента, а это является нарушением.

«Тогда легитимность этого министра не то что будет очень низкой, ее вообще не будет. Назначить министра решением Конституционного суда, когда в Конституции написано, что он должен быть назначен президентом, будет нарушением», — заявил Додон.

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