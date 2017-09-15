Зеленодольск, Чистополь и Нижнекамск получили одобрение статуса ТОСЭР

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ», Динара Сиразеева). В Татарстане одобрено создание сразу трех ТОСЭР: Зеленодольск, Чистополь, Нижнекамск, заявил Президент РТ Рустам Минниханов в рамках пленарного заседания «Правовая среда как ключевой фактор экономического роста. Кейс-стади: Республика Татарстан» на форуме Kazan Legal 2017.

«В республике образована территория опережающего социально-экономического развития город Набережные Челны, зарегистрировано 11 резидентов. Также одобрено создание еще трех таких территорий социально-экономического развития. Это город Зеленодольск, Чистополь и город Нижнекамск», — сказал лидер Татарстана.

Напомним, что Kazan Legal 2017 — это международный юридический форум, который проходит в Казани с 14 по 16 сентября. Для участия в мероприятии заявлено более 1000 делегатов, включая иностранных участников из 35 стран и представителей 35 регионов России.