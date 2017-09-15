Зеленодольск, Чистополь и Нижнекамск получили одобрение статуса ТОСЭР
Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в Татарстане появятся еще три территории опережающего развития.
Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в Татарстане появятся еще три территории опережающего развития.
(Казань, 15 сентября, «Татар-информ», Динара Сиразеева). В Татарстане одобрено создание сразу трех ТОСЭР: Зеленодольск, Чистополь, Нижнекамск, заявил Президент РТ Рустам Минниханов в рамках пленарного заседания «Правовая среда как ключевой фактор экономического роста. Кейс-стади: Республика Татарстан» на форуме Kazan Legal 2017.
«В республике образована территория опережающего
Напомним, что Kazan Legal 2017 — это международный юридический форум, который проходит в Казани с 14 по 16 сентября. Для участия в мероприятии заявлено более 1000 делегатов, включая иностранных участников из 35 стран и представителей 35 регионов России.
Организаторами форума выступили Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» при поддержке Правительства Республики Татарстан.