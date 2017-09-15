Администрация Нижнего Новгорода отменила пятый конкурс на новые автобусные маршруты

Источник: НИА-Нижний Новгород

Напомним, что конкурс был объявлен 28 августа 2017 года. Пятый лот включал в себя три маршрута: № 55 («ЗКПД-4 — Автовокзал «Щербинки»), № 93 («Агрокомбинат «Горьковский» — Микрорайон Верхние Печеры») и № 94 («ЗКПД-4 — Микрорайон Кузнечиха-2»). Свидетельство и карты маршрута регулярных перевозок по итогам конкурса планировалось выдать на семь лет и 60 дней.

Дата рассмотрения заявок была назначена на 20 октября, дата подведения итогов открытого конкурса — на 30 ноября.

Также ранее сообщалось, что 26 сентября планируется подвести итоги четвертого конкурса — на маршруты № 74 «Улица Долгополова — Микрорайон Верхние Печеры», № 82 «Автовокзал “Щербинки” — Улица Усилова», № 91 «Поселок Черепичный — Улица Долгополова».

Третий конкурс (маршруты №№ 14, 39, 63, 71, 79, 89 и 92), в свою очередь, пройдет 5 октября 2017 года. Конкурс был назначен 1 августа, однако на следующий день мэрия была вынуждена его приостановить в связи с иском перевозчиков, оспаривающих проведение конкурса. 11 августа администрация возобновила прием заявок.