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13:00 (мск), источник: ТАСС

Инаугурация губернатора Пермского края Максима Решетникова состоится 18 сентября

Церемония состоится в Органном зале Пермской краевой филармонии.

Источник: РИА "Новости"

ПЕРМЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Инаугурация избранного впервые за 17 лет губернатора Пермского края Максима Решетникова состоится 18 сентября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации Прикамья.

«В понедельник, 18 сентября, состоится торжественная церемония вступления Максима Геннадьевича Решетникова в должность губернатора Пермского края. Церемония состоится в Органном зале Пермской краевой филармонии», — говорится в сообщении.

Ранее избирательная комиссия Пермского края утвердила итоги выборов губернатора региона и признала выборы состоявшимися и действительными. Избранным на должность главы края признан Решетников, получивший почти 688 тыс. голосов — 82,06%. По данным председателя краевого избиркома Игоря Вагина, Решетников набрал рекордное количество голосов за всю историю выборов глав региона.

Выборы губернатора региона прошли в Пермском крае 10 сентября. На пост главы Прикамья претендовали пять кандидатов: врио губернатора края Максим Решетников («Единая Россия»), Ирина Филатова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР), Владимир Аликина («Справедливая Россия») и Андрей Степанов («Патриоты России»).

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