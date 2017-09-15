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11:14 (мск), источник: УралПолит.ру

Прокуратура внесла представление главе департамента лесхоза Среднего Урала из-за вскрытых нарушений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября, ИА УралПолит.Ru. Зампрокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков внес директору департамента лесного хозяйства региона Олегу Сандакову представление из-за выявленных нарушений.

Прокуратура Свердловской области проверила деятельность департамента лесного хозяйства Свердловской области. Выявлено, что должностные лица департамента не соблюдают административное законодательство.

«К примеру, имеют место нарушения сроков направления административных протоколов и постановлений привлекаемым к… ответственности лицам, в результате чего права последних на защиту ущемляются» — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сотрудники ведомства не всегда привлекают к административной ответственности юридических лиц, которые вовремя не устраняют недостатки в своей деятельности.

Кроме того, имеются недостатки в претензионно-исковой работе департамента по взысканию в бюджет денег за использование лесов.

«По результатам проверки заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков директору департамента Олегу Сандакову внес представление об устранении нарушений федерального закона», — отмечает надзорное ведомство.

В итоге наказаны начальник отдела государственного лесного и пожарного надзора в лесах, три ведущих специалиста, а также участковый лесничий.

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