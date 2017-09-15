Прокуратура внесла представление главе департамента лесхоза Среднего Урала из-за вскрытых нарушений

Прокуратура Свердловской области проверила деятельность департамента лесного хозяйства Свердловской области. Выявлено, что должностные лица департамента не соблюдают административное законодательство.

«К примеру, имеют место нарушения сроков направления административных протоколов и постановлений привлекаемым к… ответственности лицам, в результате чего права последних на защиту ущемляются» — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сотрудники ведомства не всегда привлекают к административной ответственности юридических лиц, которые вовремя не устраняют недостатки в своей деятельности.

Кроме того, имеются недостатки в претензионно-исковой работе департамента по взысканию в бюджет денег за использование лесов.

«По результатам проверки заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков директору департамента Олегу Сандакову внес представление об устранении нарушений федерального закона», — отмечает надзорное ведомство.