Порошенко хочет предложить создать «клуб друзей по деоккупации Крыма»

Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Ранее Порошенко заявил, что рассчитывает в ходе визита в Нью-Йорк встретиться с руководством США, в том числе с представителями Пентагона. Он добавил, что на заседании Генассамблеи ООН поднимет вопрос о введении миротворцев в Донбасс.